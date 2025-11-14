Entregan el Premio Nacional a la Calidad 2025 al Ministerio de la Juventud

Hadeline Matos, viceministra de Evaluación del Desempeño Institucional del MAP; Carlos Valdez, ministro de la Juventud y Sigmund Freund, ministro de Administración Pública (MAP). ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Juventud fue galardonado con el Premio Nacional a la Calidad del Sector Público 2025, siendo la primera vez, en sus 25 años de fundación, que la obtiene.

El ministro Carlos Valdez, recibió la Medalla de Bronce durante la XXI edición del premio que organiza el Ministerio de Administración Pública (MAP). La ceremonia estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund.

Durante el acto, se destacó que este reconocimiento fue posible gracias al compromiso del Ministerio con los estándares internacionales que sustentan su Sistema Integrado de Gestión (SIG), alineado a las normas ISO 9001, ISO 37001 y ISO 37301, elementos clave en la transformación institucional que impulsa la nueva gestión.

El Premio Nacional a la Calidad es la máxima distinción del Estado en materia de gestión pública, certificando que las instituciones cumplen estándares superiores de ética, innovación, orientación al servicio y gobernanza.

Para el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, este galardón envía un mensaje claro: la juventud dominicana está demostrando que puede dirigir con excelencia, rigor y visión moderna.

Un compromiso en equipo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-44450-pm-1-71ebe8d5.jpeg Carlos Valdez recibió el galardón. (FUENTE EXTERNA)

El ministro Valdez recibió el reconocimiento acompañado de su equipo directivo, integrado por:

Eloísa Luna , viceministra Administrativa y Financiera

, viceministra Administrativa y Financiera Francisca Calzado , directora de Recursos Humanos

, directora de Recursos Humanos Carla Rivas , encargada legal y oficial de cumplimiento

, encargada legal y oficial de cumplimiento Ángela Lico , coordinadora de Despacho

, coordinadora de Despacho Alexandra Matos Jiménez, directora financiera

Asimismo, se resaltó el papel de la Dirección de Planificación, considerada pieza clave en los procesos de mejora interna, así como el compromiso de todos los colaboradores del Ministerio, cuyo trabajo conjunto permitió alcanzar este resultado histórico.

Durante sus palabras de agradecimiento, Valdez expresó que "este reconocimiento demuestra que cuando la juventud dirige con ética, preparación y transparencia, los resultados hablan solos. Esta medalla es un triunfo colectivo y nos compromete a seguir elevando nuestros estándares para la juventud dominicana".

Reafirmó que continuará fortaleciendo su cultura de calidad y transparencia, con procesos medibles, orientados a resultados y diseñados para ampliar su impacto en los jóvenes de todo el territorio nacional. La institución se proyecta ahora como un modelo en la gestión pública dominicana y como referente para el resto de entidades del Estado.