Porsche Center Santo Domingo une golf y velocidad en el Torneo Mitre 18

Porsche Center Santo Domingo se sumó una vez más como patrocinador oficial del torneo de golf Mitre 18.

Gracias a la marca alemana, se vivió un fin de semana de doble emoción deportiva con un programa de pruebas de manejo que permitió a los asistentes experimentar la elegancia, tecnología de punta y emoción que solo Porsche puede brindar

Los más de 400 participantes del torneo de golf y sus invitados pudieron conocer las virtudes del fabricante de vehículos deportivos alemana, muchos de estos golfistas pudieron conducir modelos como el Panamera, Taycan, Macan Ice, Macan Bev, 718 y la Cayenne durante los tres días en Punta Cana.

La emoción del golf se unió a la adrenalina de la velocidad. Como patrocinador oficial del Mitre 18, Porsche Center Santo Domingo ofreció un programa de pruebas de manejo que transformó el fin de semana en una experiencia única, combinando la elegancia del torneo con la tecnología de vanguardia de la marca alemana.

Experiencia única

El evento se llevó a cabo durante cuatro días en La Cana Beach & Golf Club, Punta Cana, y reunió a un destacado grupo de golfistas de República Dominicana.

Esta experiencia única demostró una vez más el compromiso de la marca por ofrecer momentos inolvidables, combinando la tradición del golf con la emoción de conducir vehículos de alto rendimiento.