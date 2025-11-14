×
Porsche Center Santo Domingo

Porsche Center Santo Domingo une golf y velocidad en el Torneo Mitre 18

En la actividad se pudo disfrutar de la elegancia y tecnología de punta de la marca con exclusivos test drives

    Expandir imagen
    Porsche Center Santo Domingo une golf y velocidad en el Torneo Mitre 18
    Alana Cespedes, Madelyn Lorenzo y Valentina Sabbagh estuvieron presentes en el Torneo Mitre 18 del Porsche Center Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    Porsche Center Santo Domingo se sumó una vez más como patrocinador oficial del torneo de golf Mitre 18.

    Gracias a la marca alemana, se vivió un fin de semana de doble emoción deportiva con un programa de pruebas de manejo que permitió a los asistentes experimentar la elegancia, tecnología de punta y emoción que solo Porsche puede brindar

    Los más de 400 participantes del torneo de golf y sus invitados pudieron conocer las virtudes del fabricante de vehículos deportivos alemana, muchos de estos golfistas pudieron conducir modelos como el Panamera, Taycan, Macan Ice, Macan Bev, 718 y la Cayenne durante los tres días en Punta Cana.

    Expandir imagen
    Keily María Rodríguez Aura González y Filippo Mármol.
    Keily María Rodríguez Aura González y Filippo Mármol. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Carlos de Leoìn y Natash Egha.
    Carlos de Leoìn y Natash Egha. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Daniel Bobadilla y Joseì Fuentes.
    Daniel Bobadilla y Joseì Fuentes. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Golfistas en Test Drive Porsche.
    Golfistas en Test Drive Porsche. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Estación del Test Drive Porsche.
    Estación del Test Drive Porsche. (FUENTE EXTERNA)

    La emoción del golf se unió a la adrenalina de la velocidad. Como patrocinador oficial del Mitre 18, Porsche Center Santo Domingo ofreció un programa de pruebas de manejo que transformó el fin de semana en una experiencia única, combinando la elegancia del torneo con la tecnología de vanguardia de la marca alemana.

    Experiencia única

    El evento se llevó a cabo durante cuatro días en La Cana Beach & Golf Club, Punta Cana, y reunió a un destacado grupo de golfistas de República Dominicana.

    Esta experiencia única demostró una vez más el compromiso de la marca por ofrecer momentos inolvidables, combinando la tradición del golf con la emoción de conducir vehículos de alto rendimiento.

