El Voluntariado Banreservas dona vacunas contra la influenza

El Voluntariado Banreservas donó 2,177 vacunas contra la influenza al Servicio Nacional de Salud (SNS), tras concluir una amplia jornada preventiva desarrollada en la región Norte y en Santo Domingo.

La donación forma parte de la campaña "Es Momento de Prevenir", con la cual el Voluntariado reafirma aún más la meta que se ha forjado para el bienestar y la promoción de la salud en la población dominicana.

Asimismo, en beneficio de los colaboradores del Banco de Reservas y de las zonas vulnerables, incluyó:

Sonografías mamarias

Abdominales y de tiroides, en prevención del cáncer

"Nuestro objetivo ha sido llevar salud y esperanza a cada rincón del país", afirmó la Dra. Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, al destacar la importancia de continuar impulsando iniciativas orientadas a la prevención.

Acto de entrega

La entrega fue encabezada por la Dra. Carmen Alicia Quijano de Aguilera, y recibida por el Dr. Mario Lama, director ejecutivo del SNS.

El Dr. Lama informó que las vacunas serán distribuidas entre los hospitales Robert Reid Cabral y Hugo Mendoza, además de los centros de Atención Primaria, para su posterior uso en el Gran Santo Domingo. También agradeció el aporte, señalando que "todas las donaciones siempre serán bien recibidas y utilizadas".

La Dra. Quijano de Aguilera agradeció al SNS por su colaboración y manifestó su confianza en que esta contribución será de gran utilidad para los centros asistenciales.

Con esta acción, el Voluntariado Banreservas concluye su jornada nacional de salud y vacunación, reafirmando su misión de promover el bienestar de todos los dominicanos. A futuro, el Voluntariado continuará con esta labor de ayuda, impulsando iniciativas orientadas a prevenir enfermedades.