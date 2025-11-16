Caribe Tours celebra sus 40 años en una velada llena de reconocimientos

En una noche marcada por la gratitud, la memoria y la celebración, Caribe Tours conmemoró su 40 aniversario durante una emotiva gala realizada en el Gran Salón del hotel El Embajador.

a velada reunió a colaboradores, aliados y figuras clave del sector transporte, quienes acompañaron a la empresa en un tributo a sus cuatro décadas de servicio ininterrumpido al pueblo dominicano.

El fundador de la empresa, José Hernández Andújar, ofreció un discurso profundamente sentido, en el que destacó los valores que han guiado a Caribe Tours desde sus orígenes.

"Estas cuatro décadas de servicio ininterrumpido no se logran por casualidad", afirmó. "Se logran gracias a valores firmes: responsabilidad, puntualidad, seguridad y respeto".

Subrayó que, a pesar de su modernización tecnológica, crecimiento y ampliación de servicios, la empresa "nunca ha perdido su esencia: servir con calidad y excelencia y, sobre todo, con orgullo dominicano".

Hernández rememoró el origen de Caribe Tours como un proyecto ideado para conectar de manera segura y eficiente a la República Dominicana.

"Hoy, gracias al trabajo de todos ustedes, esa pequeña idea sigue creciendo", dijo, destacando que la trayectoria de la compañía ha sido parte del desarrollo de un conglomerado empresarial que apuesta por el país a través de sectores como la hotelería, remesas, banca, transporte de valores, inmobiliaria y operaciones cambiarias.

En conjunto, estas empresas generan 6,219 empleos directos y aportan de manera significativa al desarrollo económico nacional.

El acto continuó con la intervención del vicepresidente ejecutivo, Paul Guerrero, quien describió la historia de Caribe Tours como "un sueño que ha transitado por la isla conectando destinos y transportando con amor a los dominicanos". Sus palabras reforzaron la visión y la perseverancia de Hernández Andújar, protagonista central de la celebración.

Durante un recorrido por los hitos más relevantes, Hernández recordó que Caribe Tours moviliza actualmente 32 millones de pasajeros al año, opera con una flotilla de más de 800 autobuses y minibuses, y junto a sus empresas hermanas genera empleo directo para más de 6,000 dominicanos.

Reafirmó además la disposición del grupo empresarial para continuar colaborando en la modernización del transporte urbano, mediante la entrega de nuevas unidades adquiridas con recursos propios o a través de alianzas público-privadas. La declaración fue recibida con interés por los asistentes.

Gratitud a la trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/14112025-caribe-tours-40-aniversario---samil-mateo-dominici7-83fab2fd.jpg El público se mostró entusiasmado. (SAMIL MATEO)

Empleados con entre 28 y 38 años de servicio fueron honrados con placas entregadas por sus gerentes, en un tributo a su entrega y fidelidad.

Entre los homenajeados destacaron Francisco José Jiménez Ramos, Luis Francisco Pichardo López, Santiago de los Santos, Hipólito Polanco y Lourdes Santana de Jesús, junto a otros veteranos que han acompañado la evolución de Caribe Tours desde sus primeros kilómetros.

Todos ellos representan los valores que han consolidado la reputación de la empresa en el transporte nacional.

También se entregaron reconocimientos especiales a figuras clave del grupo y aliados estratégicos. Fue homenajeado Genaro Suero, Embajador Internacional de la marca, y en un momento sorpresa, el propio Paul Guerrero recibió un reconocimiento por su liderazgo y compromiso con la familia Caribe Tours.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/14112025-caribe-tours-40-aniversario---samil-mateo-dominici8-45c3f650.jpg Hipólito Polanco, Santiago de los Santos, Francisco Jiménez, Luis Pichardo, Lourdes Santana. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/14112025-caribe-tours-40-aniversario---samil-mateo-dominici12-3d9757da.jpg Gilda Morel, Juan Bautista, Juan Arias, Juan de los Santos, Ángel Sugilio. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/14112025-caribe-tours-40-aniversario---samil-mateo-dominici13-3f4de65b.jpg Felipe Martínez, Juan Araujo, Plinio Féliz, José Aguero, Ramón Pérez, Ambrosio Asencio, María Luisa Féliz y William Castro. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/14112025-caribe-tours-40-aniversario---samil-mateo-dominici14-6bae0492.jpg Juan Antonio Astacio, Francisco Marmolejos y Wilson De León. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/14112025-caribe-tours-40-aniversario---samil-mateo-dominici10-6006f781.jpg Daniel Abreu fue reconocido por ser el primer pasajero de Caribe Tour. (SAMIL MATEO)