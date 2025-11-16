Expo Feria Inmobiliaria Construmedia celebra su 13.ª edición

La Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025 inauguró su 13.ª edición reuniendo proyectos habitacionales, comerciales y turísticos, así como de productos y servicios vinculados a la edificación.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de destacadas autoridades del sector público y privado, entre ellas:

La viceministra de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas , Tomasina Pascual.

del , Tomasina Pascual. La viceministra de Industrias del Ministerio de Industria , Comercio y Mipymes, Gianna Franjul.

del , Comercio y Mipymes, Gianna Franjul. La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez.

Durante el acto, Sadery Abreu, CEO de Construmedia, expresó la satisfacción de celebrar nuevamente este encuentro anual que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como una plataforma integral del sector construcción dominicano.

Subrayó el esfuerzo logístico y organizativo que implica cada edición, siempre con la meta de ofrecer un espacio de calidad tanto para expositores como para visitantes.

Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025 mantiene su misión de servir como punto de apoyo para quienes buscan adquirir su primera vivienda o explorar oportunidades de inversión inmobiliaria. El recinto ferial reunió una amplia variedad de propuestas adaptadas a distintos presupuestos y necesidades.

Retos económicos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/2-sadery-abreu-ceo-construmediam-durante-su-discurso-56684fc0.jpg Sadery Abreu, CEO Construmediam durante su discurso. (FUENTE EXTERNA)

Abreu señaló que, pese a los retos económicos que ha enfrentado el país durante 2025, la resiliencia del sector continúa siendo un elemento inspirador.

"Es motivador ver cómo este sector, compuesto por gente de trabajo, continúa avanzando con compromiso y entusiasmo, aun frente a las adversidades", afirmó.

Como parte del programa inaugural, Zoila Abreu, directora de Ventas Alternas de Scotiabank, presentó los detalles de la tasa exclusiva ofrecida durante los días de feria, una iniciativa diseñada para facilitar las operaciones de crédito y estimular el movimiento inmobiliario durante el evento.