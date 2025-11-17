El Idefa celebra su 30.ª "Noche de Vinos y Quesos"

Juan Eduardo Rodríguez Vives y su esposa Elsa Beatriz Bobadilla de Rodríguez, junto a representantes de empresas participantes. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto de la Familia (IDEFA) celebró la trigésima edición de su tradicional "Noche de Vinos y Quesos", una velada que ha trascendido el tiempo para convertirse en una de las actividades benéficas más emblemáticas del país.

El evento tuvo lugar en el Gran Salón del JW Marriott Hotel Santo Domingo, reuniendo a diplomáticos, empresarios, amigos y colaboradores que se unieron una vez más en apoyo a la misión de fortalecer los valores familiares y prevenir la violencia intrafamiliar en la República Dominicana.

Presidida por Juan Eduardo Rodríguez Vives y su esposa Elsa Beatriz Bobadilla de Rodríguez, la actividad tuvo como propósito recaudar fondos destinados a los programas de prevención y tratamiento del abuso infantil y la violencia intrafamiliar que desarrolla el IDEFA.

En su discurso central, Rodríguez Vives expresó su más sincero agradecimiento a los presentes y a los patrocinadores que durante tres décadas han respaldado la labor benéfica de la institución.

"Los fondos recaudados serán destinados al programa de prevención y tratamiento del abuso infantil y la violencia intrafamiliar. Nuestro propósito fundamental sigue siendo difundir los valores de la unión familiar en nuestra sociedad y sembrar esperanza de tiempos mejores", manifestó el presidente del Consejo Directivo.

Durante su intervención, Rodríguez Vives también compartió una importante noticia para la institución: la conclusión de los trabajos de remodelación de la planta física del Instituto, una meta anunciada durante la edición anterior del evento.

"Nos llena de regocijo informarles que este año 2025 hemos concluido los trabajos de remodelación del Instituto de la Familia, y que en el próximo año 2026 estaremos realizando su relanzamiento. Esto marca el comienzo de muchas otras cosas positivas por venir", agregó.

Mensaje de esperanza

El evento contó con la presencia embajador de Brasil, Carlos Luis Danta, y su esposa Cecilia Pérez, así como de la excelentísima embajadora de Canadá, Jacqueline De Lima Baril, junto a su esposo Matthew Baril, quienes compartieron con los anfitriones y demás invitados esta celebración solidaria.

Entre risas, brindis y muestras de fraternidad, los presentes reafirmaron su compromiso con la labor del Instituto, destacando el valor de la familia como la célula esencial de la sociedad y la importancia de continuar apoyando causas que promuevan la convivencia pacífica, el respeto y la educación en valores.

La trigésima edición de la "Noche de Vinos y Quesos" cerró con un mensaje de esperanza: "Con el apoyo de todos ustedes, seguiremos construyendo familias fuertes, unidas y libres de violencia. Esa es y seguirá siendo nuestra misión".

Anabelle Frías de Carbuccia, Francisco Frías, Jacqueline Troncoso De Frías. Juan José Contin, Juan Carlos Cotin, Willy Lithgow. Natali Hazoury de Lama, Mario Lama, Ana Bermúdez de Lama