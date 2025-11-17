Grupo Viamar presenta la nueva SUV Ford Territory

Grupo Viamar realizó un encuentro para presentar la nueva Ford Territory 2026. En la actividad que se llevó en sus instalaciones se develó este vehículo que destaca por tener: un diseño audaz, conectividad avanzada y características inteligentes para brindar conveniencia, comodidad y capacidad.

Territory ofrece su probado motor EcoBoost de cuatro cilindros y 1.8 litros, que genera 187 caballos de fuerza y 236 libras por pie de torque; en tres versiones, Ambiente, Trend y Titanium.

Como novedad, se presenta una versión híbrida con motor de cuatro cilindros y 1.5 litros, incorporando un motor eléctrico y una batería de 1.8 kWh, lo que eleva la potencia máxima combinada a 180 kW.

Su transmisión híbrida de dos velocidades proporciona una óptima integración de potencia entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico. Territory Hybrid cuenta con varios modos de propulsión para maximizar el rendimiento de combustible. Estos incluyen EV Driving, Parallel Boost y Series.

Por otro lado, Territory destaca con un frente nuevo y dinámico, realzado por un parachoques y una parrilla rediseñada, faros delanteros y traseros totalmente LED. Dos nuevas opciones de color, Cactus Grey y Oasis Green,añaden un toque sofisticado y premium a la gama.

La comodidad es protagonista

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/ford-territory-2026-38c94321.jpg Ford Territory 2026. (FUENTE EXTERNA)

Los asientos ofrecen reposacabezas más anchos, acolchado adicional y mayor soporte.

ofrecen reposacabezas más anchos, acolchado adicional y mayor soporte. El baúl es generoso, ya que dispone de de 448 litros 2 se amplía a 1,422 litros 2 con los asientos traseros doblados.

se amplía a 1,422 litros con los traseros doblados. El espacio para los hombros de los pasajeros delanteros es líder en su clase, y cuenta con amplio espacio para las rodillas en la parte trasera.

Su gran techo panorámico disponible añade amplitud, claridad y sensación de libertad.

La Territory 2026 lleva la conectividad al siguiente nivel, ofreciendo un conjunto de funciones avanzadas, diseñadas para que cada momento sea más placentero.

Los amantes de la música apreciarán el sistema Arkamys 3D Audio, que crea una experiencia de audio verdaderamente inmersiva, ayudando a minimizar el ruido de la carretera y ofreciendo sonido de calidad a bordo.

Ford también ha mejorado el sistema de infoentretenimiento con una rediseñada pantalla táctil dual de 12.3 pulgadas, que permite acceder a la información del vehículo de forma más sencilla.

Los conductores ahora pueden cambiar fácilmente entre la proyección de pantalla completa de Apple CarPlay o Android Auto y un diseño de pantalla dividida, que incluye fácil acceso a los controles de climatización, mostrados en una barra en la parte inferior de la pantalla.

Se han añadido puertos USB y Tipo C tanto en la parte delantera como en la trasera, para que los equipos se puedan cargar más rápidamente.

La seguridad sigue siendo una prioridad absoluta para Ford, la Territory 2026 está equipada con un conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor6, con funciones tales como:

El aviso de cambio de carril, que se activa a partir de los 60 km/h para alertar a los conductores si se desvían involuntariamente de su carril.

El asistente de mantenimiento de carril, que guía el vehículo de vuelta a su carril cuando es necesario.

El control de centrado de carril es una nueva incorporación, que trabaja activamente para mantener el vehículo centrado en su carril, brindando mayor confianza en la carretera.

Cámara 360° que ofrece amplia visión frontal, trasera y lateral.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/javier-guzman-cesar-de-los-santos-ysidro-garcia-luisin-mejia-1-693d1562.jpg Javier Guzmán, César de los Santos, Ysidro García, Luisín Mejía (1) (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/jose-luis-ravelo-ingrid-gomez-y-federico-castillo-36eadc35.jpg José Luis Ravelo, Ingrid Gómez y Federico Castillo. (FUENTE EXTERNA)