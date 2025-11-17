Se busca millonario extraviado: alguien se ganó RD$32 millones y no lo ha cobrado

Leidsa alerta que el ganador de RD$32 millones aún no reclama su premio, que vence este viernes 21 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa) emitió este lunes un aviso urgente para localizar al ganador o ganadora de RD$32,000,000, correspondiente al sorteo de "Tu Única Loto" del pasado sábado 23 de agosto de 2025.

El boleto ganador contiene los números 05, 21, 30, 35, 37 y 39.

Según la institución, la jugada fue realizada en el punto de venta Leidsa Banca Pronto Pago, ubicado en la avenida Luperón, Santo Domingo.

El premio caduca este viernes

Leidsa informó que el boleto vence el viernes 21 de noviembre de 2025. Si el ganador no se presenta antes de esa fecha, el monto será acumulado al sorteo del miércoles 26 de noviembre de 2025.

La entidad exhortó a la población a revisar sus boletos lo antes posible, especialmente quienes compraron en el punto de venta indicado.

Llamado al público

"Revisa tu boleto ahora mismo", señala el aviso difundido por Leidsa, advirtiendo que, de no reclamarse el premio, el ganador perderá el derecho al cobro de los RD$32 millones.