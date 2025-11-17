Uasd reconoce al ministro Víctor "Ito" Bisonó por su apoyo a la innovación y la formación práctica

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entregó un reconocimiento institucional al ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor "Ito" Bisonó, por su contribución al fortalecimiento académico y operativo de la Primada de América a través del impulso a proyectos de innovación, producción y formación profesional.

El rector de la alta casa de estudios, Editrudis Beltrán Crisóstomo, resaltó la trayectoria de Bisonó en el desarrollo industrial y tecnológico del país, tanto en su etapa legislativa como en su gestión al frente del MICM desde 2020.

Asimismo, destacó que la academia ha recibido un respaldo sostenido del Gobierno, con especial énfasis en el apoyo del presidente Luis Abinader y del ministro Bisonó, a quienes definió como aliados estratégicos en la modernización y ampliación de servicios universitarios.

Entre estos aportes, Beltrán resaltó la Escuela de Panadería, que actualmente produce entre 6,000 y 9,000 panes diarios, cifra que supera los 15,000 panes al incluir la cena del Comedor Universitario.

También elabora cientos de postres y productos que abastecen la red de cafeterías internas, lo que permite a los estudiantes adquirir experiencia práctica en entornos reales de producción.

"Esto es transformar", afirmó el rector al referirse al impacto directo de la Escuela de Panadería en la calidad de los servicios institucionales y en la formación de los jóvenes de carreras afines.

Durante su intervención, Beltrán anunció la próxima apertura de una pizzería universitaria y de una planta procesadora y purificadora de agua, destinada a suplir los laboratorios de Química y al Instituto de Microbiología y Parasitología. Estas iniciativas, dijo, consolidan el compromiso de la UASD con la eficiencia, la innovación y la pertinencia social.

"Invertir en educación siempre vale la pena"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/reconocimiento-a-ito-bisono---pablo-taveras-6-4f8fe28a.jpg Placa de reconocimiento. (PABLO TAVERAS)

La ceremonia tuvo lugar en el Salón del Consejo Universitario, aquí Víctor "Ito" Bisonó expresó que el reconocimiento posee un valor especial por su vínculo familiar e histórico con la Uasd, donde sus padres dedicaron buena parte de sus vidas.

Recordó, además, que en ese campus presentó su primer libro en 2008, un momento que marcó su trayectoria pública.

El ministro destacó que desde el MICM impulsa iniciativas que acercan la universidad a los sectores productivos, fomentando becas, programas de innovación y oportunidades de empleabilidad para estudiantes. Subrayó que ver el progreso de los jóvenes beneficiados confirma que "invertir en educación siempre vale la pena".

El reconocimiento fue otorgado mediante la resolución 036-2025 del Subconsejo Directivo de la Escuela de Informática y validado por el Consejo de la Facultad de Ciencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-17-at-55730-pm-d24682f9.jpeg El acto contó con la presencia de los vicerrectores Ramón Desangles (Administrativo) y Radhamés Silverio González (Investigación y Postgrado); el exrector, Dr. Iván Grullón Fernández; el vicesecretario general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. José Casado; José Rosario Cuevas, presidente de ASODEMU; el director de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, Salvador Ramos; la viceministra Vilma Arbaje; así como decanos y vicedecanos de diversas facultades de la academia. (FUENTE EXTERNA)