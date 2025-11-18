Amadita conmemora su 66 aniversario con misa de acción de gracias

Amadita celebró una emotiva misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, Basílica Menor de Santa María de la Encarnación, en honor al 66 aniversario de su fundación.

El acto fue encabezado por Alberto Bergés González, presidente de Amadita, y contó con la participación del Reverendo Padre Manuel Maza Miquel como oficiante.

De igual modo, asistieron autoridades gubernamentales, miembros del consejo de directores de la entidad, destacados representantes del sector médico, miembros de la prensa, colaboradores, familiares y amigos, quienes se congregaron para rendir tributo a Dios y reconocer el legado de quienes han forjado la trayectoria de la empresa.

Homenaje

Durante la ceremonia, se honró la visión pionera de la fundadora, Doña Amada Pittaluga de González y su esposo, el doctor Octavio González Nivar, y se reafirmó el compromiso institucional de sostener los valores excelencia, humildad, ética, humanidad y responsabilidad social que han distinguido a Amadita por 66 años.

El evento concluyó con un llamado a la esperanza, la fe y a continuar fortaleciendo, juntos, una historia marcada por la salud, la solidaridad y la excelencia.

