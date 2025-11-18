Banco Promerica celebra 25 años de transformación con la exposición "Los Caprichos de Goya y Dalí"

En una emotiva velada que combinó arte, historia y reflexión, Banco Promerica República Dominicana celebró su 25 aniversario de operaciones en el país, inaugurando la exposición "Los Caprichos de Goya" y "Los Caprichos de Goya intervenidos por Dalí", de la Colección Ortiz Gurdián, en el Centro Cultural Amaya, en Santo Domingo.

Durante estos 25 años, Banco Promerica República Dominicana ha consolidado su posición como una de las entidades financieras de mayor crecimiento y transformación del país.

La exhibición abierta al público del 6 al 22 de noviembre de 2025 reúne dos visiones maestras que dialogan a través del tiempo sobre la condición humana, la crítica social y la imaginación, reafirmando el compromiso de Banco Promerica en pro del arte y la cultura en la República Dominicana.

Esta serie original de Francisco de Goya (1799), compuesta por grabados al aguafuerte y aguatinta, constituye una de las obras más emblemáticas del pensamiento ilustrado, al denunciar con agudeza los prejuicios, las supersticiones y los abusos de poder de su tiempo.

Durante su discurso, Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica República Dominicana, expresó su gratitud a clientes, autoridades, aliados y colaboradores, resaltando el camino recorrido desde sus inicios en el año 2000 hasta convertirse en una de las entidades financieras de mayor crecimiento en el país.

"Hace 25 años comenzamos de manera discreta, pero con una convicción firme: ejercer una banca cercana, responsable y de impacto local. Hoy somos el banco Cercano, Innovador y Ágil de la República Dominicana, y todos los Promericanos compartimos el firme compromiso de servir con excelencia."

Francisco Martínez, presidente del Consejo de directores de Banco Promerica República Dominicana y vicepresidente ejecutivo, junto a Francisco Ortiz Gurdián, vicepresidente de Grupo Promerica, resaltaron el valor de la exposición como una expresión del compromiso del banco con el arte y la cultura.

Ambos coincidieron en que el arte, al igual que la banca responsable, tiene el poder de transformar vidas, inspirar reflexión y construir puentes entre personas y comunidades para reflexionar sobre el pensamiento crítico, la libertad creativa y la capacidad humana de reinventarse. Es un homenaje al poder del arte para inspirar sociedades más conscientes."

Con esta iniciativa, Banco Promerica reafirma su compromiso con la promoción del arte, el pensamiento y la cultura en la República Dominicana, acercando al público a dos grandes referentes del arte universal y fortaleciendo su misión de impulsar proyectos culturales que inspiran y trascienden fronteras.