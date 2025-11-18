Dominican Motors inaugura showroom "La Casa Soueast"

Dominican Motors presentó su primer showroom oficial de la marca Soueast en República Dominicana, consolidando su presencia física en el país y a la vez ofreciendo vivir la experiencia de la marca de manera integral, conectando el diseño, la tecnología y la facilidad en un solo lugar.

Con el lema "Ya descubriste la facilidad, ahora ven a vivirla", La Casa Soueast es más que un showroom, es un punto de encuentro entre lo práctico y lo emocionante, donde la tecnología y el diseño se sienten naturales, y cada detalle está pensado para hacer la vida más fácil.

Ubicado en Piantini, es el lugar donde la promesa de la marca cobra vida con experiencia inmersiva, donde el cliente podrá conocer y probar los vehículos en un entorno moderno y cómodo.

Sebastián Proux, director general de Dominican Motors, quien explicó que además sus visitantes tendrán acceso directo a test drives, asesoría personalizada, atención comercial más cercana, con seguimiento de leads y opciones de financiamiento.

Definió el nuevo espacio como un lugar para networking y lifestyle automotriz, alineado al estilo de vida urbano y funcional de la marca.

De igual manera, destacó que en este moderno showroom estarán disponibles los modelos Soueast S06, S07 y S09, tres vehículos que integran diseño inteligente, confort, seguridad y tecnología accesible, orientados a la nueva generación urbana.

"La Casa Soueast funciona como el centro de experiencia, ventas y servicio de la marca en Santo Domingo, diseñado para que los consumidores puedan conocer, probar y adquirir los modelos Soueast con acompañamiento personalizado. También es una plataforma de activación y relaciones públicas, sede de lanzamientos, eventos y test drives", resaltó.

Un espacio para la movilidad inteligente

Este nuevo espacio está pensado para la nueva generación urbana: jóvenes profesionales, familias y emprendedores que valoran la funcionalidad, el diseño y la tecnología accesible. Personas que buscan movilidad inteligente, sin complicaciones ni pretensiones de lujo, pero con estilo y sentido común.

Soueast representa una nueva manera de moverse: inteligente, moderna y cercana, donde la tecnología y el diseño trabajan para simplificar la vida.

Aquí la facilidad, diseño y estilo se juntan bajo el mismo techo, donde la tecnología se siente cercana y el estilo se vive todos los días, donde además cuentan con un taller y almacén de repuestos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/4-5367--julian-alcantara-ronny-tejeda-hanoc-reyes-y-hazael-reyes-0ee1578c.jpg Julián Alcántara, Ronny Tejeda, Hanoc Reyes y Hazael Reyes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/6--5378--andres-velez-y-isabel-ramirez-6ecfd3dc.jpg Andrés Vélez y Isabel Ramírez. (FUENTE EXTERNA)