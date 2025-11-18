¿Qué pasará con los 32 millones de pesos si no aparece el ganador?

Sala de sorteos donde Leidsa anuncia los números ganadores de sus diferentes juegos. ( FUENTE EXTERNA )

El ganador o ganadora de los 32 millones de pesos correspondientes al sorteo "Tu Única Loto" del pasado sábado 23 de agosto de 2025 aún no ha aparecido. Así lo confirmó este martes la Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), que mantiene el llamado para que la personas revisen su boleto.

La institución informó que el ticket ganador caduca el viernes 21 de noviembre de 2025. Si para esa fecha nadie se presenta a reclamar el premio, el monto caducado se sumará automáticamente al sorteo del miércoles 26 de noviembre de 2025.

El boleto ganador contiene los números 05, 21, 30, 35, 37 y 39, y fue adquirido en el punto de venta Leidsa Banca Pronto Pago, ubicado en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional.

Leidsa recordó que todavía queda tiempo para reclamar el premio, por lo que exhortó a los jugadores a revisar los boletos que hayan comprado en esa fecha, no sea cosa que alguno esté sin verificar.

¿Qué se necesita para reclamar el premio?

Quien resulte ser el ganador o ganadora debe presentarse con el ticket original en las oficinas de Leidsa, acompañado de su cédula de identidad o, en caso necesario, su pasaporte. Tras la verificación del boleto, la institución procede al proceso de entrega del premio conforme a los protocolos establecidos.