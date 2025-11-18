Trabajador portuario reclama premio de 222 millones de pesos en Leidsa

Alinson Rolando Dipré recibió su certificado de manos de Manuel Abreu, director de sorteos de Leidsa. ( FUENTE EXTERNA )

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (Leidsa) anunció este martes que Alinson Rolando Dipré, un joven trabajador portuario, se presentó a su oficina principal para reclamar el premio de 222 millones de pesos, resultado del sorteo celebrado el pasado sábado 15 de noviembre.

Dipré acertó los seis números del Loto: 12-14-20-22-28-31, junto al 2 del Más, combinación que le otorgó el gran acumulado, informó la empresa mediante una nota de prensa.

Los 222 millones de pesos corresponden a 72 millones de pesos del Loto y los 150 millones de pesos fijos del Más.

El ticket ganador fue vendido en el punto de venta Farmacia Greliz, ubicada en la calle Héctor B. Jiménez No. 5, sector Prado Oriental, en Santo Domingo Este.

Durante el acto de entrega, el ganador recibió su certificado de manos del Manuel Abreu, director de sorteos de Leidsa, convirtiéndose así en el millonario número 493 creado por la empresa.

Sigue la búsqueda de ganador de RD$32 millones

La institución también informó que continúa la búsqueda del ganador de 32 millones de pesos, cuyo premio expira el próximo viernes 21 de noviembre de 2025, fecha límite de los 90 días hábiles para reclamarlo.