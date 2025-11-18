Meliá Hotels International fortalece lazos con actores del turismo

Juan Amaro, Pamela Fernández, Alicia Cano, Juanita Hernández y Kevin Santelises participaron en la actividad de Meliá Hotels International. ( FUENTE EXTERNA )

Meliá Hotels International celebró una velada especial junto a los principales representantes del mercado turístico local, incluyendo mayoristas, agencias de viajes y tour operadores, con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas, presentar su nueva directiva comercial y reafirmar su compromiso con una nueva etapa de colaboración cercana con sus socios del sector.

El encuentro tuvo lugar en Casas del XVI, un escenario elegante y con un ambiente íntimo que propició la conexión genuina entre los asistentes.

La velada permitió reconectar con socios de larga data y dar la bienvenida a nuevas alianzas, en un espacio pensado para compartir experiencias y fortalecer vínculos profesionales.

Durante la noche, los invitados conocieron las más recientes novedades del portafolio de Meliá en Punta Cana, destacando la apertura de Fun Republic, un nuevo atributo de entretenimiento dentro del complejo que ofrece una propuesta innovadora de actividades para todas las edades, integradas en el concepto todo incluido.

Wilmer Collado y Argenis Santana. Luis Hernández y Noel Padilla. Randy Frometa, Noé Susana y Anderson Sánchez. Iliana Meléndez y Awilda Pacheco. Elizabeth Peguero, Esleiter Medina y Teidi Cáceres.

Este lanzamiento refuerza la posición de los hoteles de Meliá como destinos completos, con valor añadido y experiencias diferenciadas.

Asimismo, se resaltaron dos importantes hitos para el destino:

La construcción de la Escuela de Hostelería Gabriel Escarrer Juliá, un proyecto que busca fomentar el talento y la formación en el sector turístico dominicano.

La reciente apertura del Rafa Nadal Tennis Center, consolidando a Punta Cana como un referente en turismo deportivo y de bienestar.

Nueva dirección comercial

La actividad sirvió también para presentar oficialmente a la nueva dirección comercial de Meliá Hotels International en la República Dominicana integrada por: Alicia Cano, Directora de Ventas Meliá Hotels International; Juanita Hernández, Head of Leisure Sales; Kevin Santelises, Gerente Comercial Mercado Local, y Pamela Fernández, Gerente de Ventas de Grupos del Mercado Local.

Darlyn Feliz y Alexander Hernández. Laura Guzmán, Madelyn Batista y Karla Alonso. John Read y Elvianny Mejía.

El encuentro contó además con la presencia de Juan José Amaro, Director del Hotel Meliá Caribe Beach, quien destacó la estrecha colaboración entre los equipos comerciales y operativos como uno de los principales sellos de Meliá Hotels International en Punta Cana.

Esta sinergia, subrayó, es una garantía de calidad y de excelencia en el servicio, que asegura que cada huésped, grupo y socio comercial viva la mejor experiencia posible en los hoteles del complejo.

Con este encuentro, Meliá Hotels International reafirma su compromiso con el fortalecimiento del turismo dominicano, impulsando la colaboración, la innovación y la creación de experiencias únicas que continúen posicionando a Punta Cana como uno de los destinos más atractivos del Caribe.