Splenda promueve hábitos saludables con experiencia wellness inmersiva en Orange Theory Fitness

La marca de endulzantes Splenda reafirmó su compromiso con el bienestar y fomentar un estilo de vida saludable al llevar a cabo una experiencia wellness inmersiva en una de las sucursales del gimnasio Orange Theory Fitness.

La especialista y Nutricionista de la marca Erika Rius ofreció valiosas orientaciones sobre la importancia de controlar el consumo excesivo de azúcar, destacando cómo Splenda brinda diversas alternativas que permiten disfrutar el sabor dulce de forma responsable y equilibrada.

Durante la actividad, creadoras de contenido y entusiastas del fitness disfrutaron de una jornada dedicada al bienestar integral, en la que aprendieron a:

Mejorar sus hábitos alimenticios

Comprendieron la importancia de una hidratación adecuada y de una correcta recuperación muscular a través de la alimentación después del ejercicio

y de una a través de la alimentación después del ejercicio Descubrir cómo reducir el consumo de azúcar puede ser muy sencillo y sin renunciar al sabor

Opciones prácticas

La categoría de batidos nutricionales Splenda juega un papel estratégico en este propósito, al ofrecer opciones prácticas, deliciosas y sin azúcar que facilitan mantener un estilo de vida saludable.

Con 16 g de proteína, estos batidos no solo complementan la alimentación diaria, sino que también son una excelente opción para la recuperación muscular postejercicio o como snack balanceado y delicioso.

Actualmente disponibles en los sabores Vainilla y Chocolate, Splenda amplía su portafolio con las nuevas variedades Fresa Crema y Café Latte, fortaleciendo su propuesta de diversidad, sabor y bienestar para quienes buscan opciones sin azúcar, con proteína y gran sabor.

Los invitados pudieron rehidratarse después de una intensa clase y degustar distintas bebidas elaboradas con los productos de la marca.

Con esta iniciativa, Splenda reafirma su liderazgo en el segmento de endulzantes y productos sin azúcar en República Dominicana y su compromiso, en seguir ayudando a las personas a adoptar hábitos más equilibrados y sostenibles, facilitando la reducción del consumo de azúcar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/perla-luna-y-lily-mateo-5cb6e3bf.jpeg Perla Luna y Lily Mateo. (FUENTE EXTERNA)