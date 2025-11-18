Unapec reconoce a los estudiantes con mayor rendimiento académico

Carolyn R. Cuevas, junto a Raysa Pérez y Rhina Santelises, decanas de Estudiantes e Idioma en Unapec. ( FUENTE EXTERNA )

En un momento en que la República Dominicana enfrenta retos importantes en permanencia, rendimiento y motivación estudiantil, la Universidad APEC (Unapec) celebró la ceremonia de la Excelencia Académica al Mérito Estudiantil correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2025, un reconocimiento que premia a los jóvenes con desempeño excepcional y reafirma el rol de la academia en estimular el talento.

Mediante esta iniciativa, Unapec reafirma que reconocer y visibilizar el mérito estudiantil contribuye de manera directa al fortalecimiento del sistema educativo dominicano, pues promueve la cultura del esfuerzo, reduce riesgos de deserción y motiva a miles de jóvenes a mantenerse en las aulas.

Durante el acto, realizado en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib, la institución destacó a 19 estudiantes con índices entre 3.86 y 4.00, seleccionados entre 341 nominados de todas las facultades.

Para Unapec, este tipo de iniciativas constituye una herramienta esencial para retener a los estudiantes, incentivar la excelencia y promover modelos positivos, justo en un contexto nacional donde una parte importante de los jóvenes abandona sus estudios superiores antes de completarlos.

Tres reconocimientos y un llamado a la perseverancia

La estudiante Sara Gerardi Valdez Bautista, de la Facultad de Ingeniería, fue reconocida como Mejor Estudiante de Unapec por tercer año consecutivo, con un índice perfecto de 4.00.

Además, obtuvo los galardones de Mejor Estudiante de Ingeniería de Software y Mejor Estudiante de la Facultad de Ingeniería, consolidándose como un referente de disciplina y constancia. Como estímulo, la institución le otorgó la exoneración del cuatrimestre enero-abril 2026.

Reconocer el mérito: una política educativa con impacto

En las palabras centrales, la Licda. Raysa Pérez, Decana de Estudiantes, subrayó que estos reconocimientos constituyen un mensaje claro en favor de la permanencia y el esfuerzo.

"Premiar la excelencia es un compromiso con el país. Cada certificado es un recordatorio de que estudiar vale la pena y de que la educación cambia vidas. Cuando un estudiante se siente valorado, es menos probable que abandone sus estudios", expresó.

Inspiración desde la experiencia: el mensaje de un egresado destacado

El invitado especial, Ing. Sherman Rosario, egresado ejemplar de Unapec, compartió un mensaje de inspiración centrado en la constancia como motor del éxito.

"Cada asignatura es un ladrillo que sostiene el porvenir. La formación que recibimos aquí nos define más allá de un título", afirmó.

Liderazgo académico y compromiso institucional

Durante el acto se reconoció la dedicación de estudiantes de todas las facultades que han destacado no solo por su rendimiento, sino por su participación en proyectos institucionales, sostenibilidad, programas de tutorías y actividades académicas.

Entre ellos se encuentran colaboradores de Global Minds, la Conferencia sobre Comportamiento del Consumidor Verde, el programa Unapec Sostenible, el Programa de Tutorías de Pares, así como los usuarios más activos de la Biblioteca Unapec.

Mejores estudiantes por facultad

Facultad de Negocios : Ashlie Mariam Godfrey Carrión .

: . Facultad de Humanidades y Derecho : Cristian Nicolás Caamaño Metivier .

: . Facultad de Ingeniería : Sara Gerardi Valdez Bautista .

: . Dirección de Artes y Comunicación : Brian Daniel Castillo Santana .

: . Decanato de Idiomas: Liana Marie Valdez Polanco.