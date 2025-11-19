×
Banreservas

Banreservas celebra cóctel de Navidad con clientes de Santo Domingo

Leonardo Aguilera compartió los logros de la institución alcanzados durante el año

    Expandir imagen
    Banreservas celebra cóctel de Navidad con clientes de Santo Domingo
    Carlos Bonilla, José Manuel Cabrera, Carmen Quijano, Leonardo Aguilera, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco. (FUENTE EXTERNA)

    El Banco de Reservas llevó a cabo un cóctel para clientes de Santo Domingo, aliados estratégicos que han confiado en el portafolio de productos y servicios que ofrece la entidad para construir un país más próspero para todos los dominicanos.

    El salón del evento fue amenizado con la interpretación musical en vivo de éxitos contemporáneos en diversos ritmos decorado con elementos que evocan el ambiente fresco de la época.

    • hojas naturales,
    • flores
    • árboles
    • luces navideñas

    El festejo realizado en un hotel de la ciudad capitalina reunió a empresarios, emprendedores, funcionarios, miembros del Consejo de Directores de la entidad financiera y directivos de la Familia Reservas.

    Discurso

    Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, compartió los logros de la entidad respaldada cada año por sus clientes, entre los que destacó el apoyo a las empresarias y la solvencia de la institución financiera.

    «Durante el año que termina hemos compartido logros que afianzan una relación de compromiso recíproco que tiene como meta común el bienestar de todos los dominicanos», expresó.

    El encuentro sirvió como un gesto que sella aún más la alianza establecida con los sectores productivos y el impulso de continuar celebrando muchos logros con voluntad, compromiso y determinación, para bien de todos los dominicanos.

    Expandir imagen
    Anelym Guerrero y Juan Francisco Medina.
    Anelym Guerrero y Juan Francisco Medina. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Fernando Mir, Sergio Estévez y Christian Pichardo.
    Fernando Mir, Sergio Estévez y Christian Pichardo. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    José Yude Michelén, Luis Emilio Velutini y Samir Rizek.
    José Yude Michelén, Luis Emilio Velutini y Samir Rizek. (FUENTE EXTERNA)
