Johnnie Walker Blue Label rinde homenaje al camino de lo auténtico con una cena en Casarré

Olivier Bur y Arturo Savage participaron en la actividad de Johnnie Walker Blue Label. ( FUENTE EXTERNA )

Johnnie Walker Blue Label, la reconocida marca de whisky escocés líder a nivel mundial, presentó en el corazón de la Ciudad Colonial la primera edición de "La Cena del Camino Excepcional", una experiencia gastronómica creada por la marca para celebrar las trayectorias únicas y los sabores que representan lo mejor de República Dominicana.

En colaboración con el restaurante Casarré, la marca reunió a 18 invitados excepcionales en una cena de nueve tiempos maridados con coctelería basada en Johnnie Walker Blue Label, diseñada para rendir homenaje, plato a plato, a quienes caminan con propósito y dejan huella.

Más que una cena, fue una traducción sensorial del espíritu Keep Walking.

El menú fue creado por el chef Olivier Bur, suizo-dominicano con formación en cocinas de renombre como Pujol y Noma México, quien junto a su equipo reinterpretó ingredientes autóctonos del Caribe, desarrollando una secuencia de sabores que narran el trayecto.

Desde los comienzos humildes, tayota, mango verde y la sal de la costa norte, hasta la transformación y la abundancia, representadas con los domplines de guáyiga y camarones, junto a sabores profundos como el cacao y el djon djon, combinados con técnicas tradicionales y un enfoque contemporáneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/3-arturo-savage-y-jorge-ricardo-0a085ca4.jpg Arturo Savage y Jorge Ricardo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/4-eugene-rault-y-lia-castillo-54404255.jpg Eugene Rault y Lía Castillo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/5-crystal-jimenez-maeno-gomez-casanova-y-michele-jimenez-copy-d6014bfe.jpg Crystal Jiménez, Maeno Gómez Casanova y Michèle Jiménez copy. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/6-lorenna-pierre-641c18fe.jpg Lorenna Pierre. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/8-michele-jimenez-y-crystal-jimenez-2c6dc500.jpg Michéle Jiménez y Crystal Jiménez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/11-maria-consuelo-bonilla-y-marcos-rosario-701e43e6.jpg María Consuelo Bonilla y Marcos Rosario. (FUENTE EXTERNA)

Cada paso del menú fue maridado con coctelería especialmente creada para la ocasión, desde Whisky Sour con miel y cítricos hasta un Old Fashioned reinterpretado con Johnnie Walker Blue Label, y culminó con un postre elaborado con el propio whisky, seguido por un brindis con el perfect serve de Johnnie Walker Blue Label.

El resultado: una experiencia irrepetible, donde la memoria, la identidad y la innovación se sirvieron en un mismo plato.

Casarré, reconocido por llevar las culturas culinarias del Caribe a una nueva dimensión, propone una cocina basada en ingredientes locales, técnicas tradicionales y una filosofía que privilegia la sostenibilidad, la improvisación y el respeto por la tierra.

Su menú combina frutas, vegetales, hongos y proteínas del mar en propuestas inesperadas, que se sirven en un entorno donde la alta cocina se vive sin pretensiones.

Esta es la primera de tres cenas que forman parte del compromiso cultural de Johnnie Walker en República Dominicana: crear experiencias que celebren a quienes redefinen el lujo desde la autenticidad, impulsan el progreso y enaltecen la identidad local.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/7-pamela-sued-e74242d9.jpg Pamela Sued. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/9-giancarlo-beras-goico-226de508.jpg Giancarlo Beras-Goico. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/10-carla-chalas-d4a10bf7.jpg Carla Chalas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/12-katherine-collado-612b8bd8.jpg Katherine Collado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/14-maria-teresa-gonzalez-0438e52d.jpg María Teresa González. (FUENTE EXTERNA)

La colaboración con Casarré demuestra cómo el arte del whisky y la cocina se unen para contar historias que solo se pueden vivir aquí.

Al igual que cada gota de Johnnie Walker Blue Label, seleccionada de una entre 10,000 barricas, esta cena fue hecha a la medida de quienes caminan distinto. No para brillar, sino para dejar legado.

