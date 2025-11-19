Moda Jumbo presenta la colección de Maylé Vásquez "Caracol"

El estilo clásico, minimalista y elegante de la diseñadora Maylé Vásquez se ha vuelto más accesible gracias al lanzamiento realizado esta noche por Moda Jumbo, una iniciativa que ha colaborado con más de 20 diseñadores locales.

La cita tuvo lugar en la tienda Jumbo de la avenida Gregorio Luperón, donde los invitados conocieron esta propuesta exclusiva para la firma.

Entre las piezas destacan la feminidad, las tonalidades tenues y los diseños singulares pensados para resaltar la silueta de niñas y adultas, con faldas, vestidos y una variedad de blusas. Como muestra, se vio a la hija de Vásquez lucir uno de los atuendos presentados durante el evento.

En esta colección se encuentran amarres y el icónico estilo wrap, presentados en tonos beige, arena, azul claro y blanco. Blusas, pantalones anchos y camisetas permiten múltiples formas de uso y combinaciones.

También los flecos se convierten en protagonistas de las piezas más festivas, en tonos rojo vino, blanco y crema, aportando dinamismo, movimiento y autenticidad.

La propuesta contempla textiles ligeros y frescos, ideales para el clima caribeño, cuidadosamente seleccionados para garantizar calidad y comodidad. Su paleta cromática se inspira en los paisajes costeros dominicanos y en el caracol, símbolo de evolución y de la naturaleza cíclica de la vida.

Predominan los tonos neutros como blanco, negro, beige y azul claro: colores combinables y duraderos que refuerzan la idea de piezas esenciales para el fondo de armario.

El proceso creativo tomó dos años y se desarrolló de forma colaborativa entre la diseñadora y el equipo Textil de Centro Cuesta Nacional.

Según Cuadra, vicepresidenta de Textil de CCN, el objetivo fue combinar atemporalidad, versatilidad y ese toque especial que las mujeres buscan al vestir, integrándolo con las características emblemáticas de las piezas de Maylé. "Son piezas con siluetas fluidas, lazos y volumen, diseñadas para permanecer en el clóset por muchos años", destacó.

Un impulso al talento dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-19-at-75404-pm-4fdc8884.jpeg En esta colección se encuentran amarres y el icónico estilo wrap, presentados en tonos beige, arena, azul claro y blanco. (KEVIN RIVAS)

"Desde sus inicios, Jumbo siempre ha impulsado el talento dominicano, especialmente en la industria de la moda. Esta entrega forma parte del programa De Aquí Con Corazón, una iniciativa que reafirma la visión de Jumbo de promover la creatividad y ofrecer moda con identidad dominicana", expresó Madelyn Martínez Moya, vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de CCN.

"Estas iniciativas no solo celebran la moda hecha en el país, sino que también permiten que nuestros clientes accedan a piezas de alta calidad y diseño a precios asequibles", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-19-at-75656-pm-5176766b.jpeg José Jhan y Rubén Bejarano. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-19-at-75400-pm-495671d7.jpeg Laura Fernández y Amalia Vega. (KEVIN RIVAS)