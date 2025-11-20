Machuca Entertainment anuncia la plataforma MTS Infinito

El Salón de la Gobernación Provincial de María Trinidad Sánchez, Nagua, fue el escenario donde se realizó el lanzamiento de la plataforma de proyectos creada por Machuca Entertainment, MTS Infinito.

Este tiene como objetivo proyectar la provincia María Trinidad Sánchez hacia el mundo a través de la cultura, el turismo, la moda, el bienestar, la belleza y el deporte por medio de tres grandes eventos: Nagua in Color, Miss María Trinidad Sánchez y MTS Fashion Week.

El propósito es crear experiencias que eleven la identidad, el orgullo provincial y el turismo sostenible, integrando instituciones, empresarios, artistas y la comunidad.

Así lo informó Carlos Machuca, director general de Machuca Entertainment, quien anunció que para mayo de 2026 se tiene programado el evento "Nagua in Color" bajo el eslogan "Corre, siente y celebra", el cual se realizará en el Hotel Boutique del Lago de Nagua.

"Será una experiencia única que combinará deporte, diversión y color en el corazón del Hotel Boutique del Lago – Villas del Lago", explicó.

"Más que una carrera, será una propuesta de valor que impulsa el deporte, el bienestar y el turismo local, integrando a toda la comunidad en un ambiente lleno de energía, música y alegría".

De igual manera, realizarán "Miss María Trinidad Sánchez", considerado el certamen oficial de belleza, cultura y liderazgo femenino que representa la identidad y el orgullo de la provincia, promoviendo a sus mujeres como embajadoras de talento, elegancia y valores.

Su lema será "Donde nace la belleza que representará al mundo" y tendrá como anfitriona a la reina actual, Delisa Francisco, Miss María Trinidad Sánchez 2025 y actual Miss Cosmo República Dominicana.

De acuerdo con el señor Machuca este evento tiene como propósito inspirar a las mujeres de la provincia a creer en su potencial y convertirse en agentes de cambio positivo, mostrando que la verdadera belleza nace del compromiso, la autenticidad y el amor por su tierra.

Finalmente, para noviembre de 2026 tienen previsto desarrollar el "MTS Fashion Week", un evento de moda de clase mundial que conecta creatividad, turismo y sostenibilidad, posicionando a María Trinidad Sánchez como un nuevo epicentro de la moda caribeña.

"Esta actividad tendrá como eslogan "La moda pone sus ojos en María Trinidad Sánchez" y está inspirado en el espíritu de una nueva era creativa, mezclando moda, tecnología, sostenibilidad e inspiración y resaltando el talento de diseñadores con raíces locales como Nina Vásquez, oriunda de Nagua y Wilson Alcéquiez de Cabrera, ambos confirmados para el evento, destacó Machuca.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/mts-2-c4216872.jpg Jessica Julián y Evelyn Henríquez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/mts-3-6a345cb6.jpg Anny Abate, Nina Vásquez y Mayra del Villar. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/mts-4-a7020225.jpg Luis Parra, Nayrobi Candelario, Lorina Tavarez, Kismairy De Los Santos y Juan José Martínez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/mts-5-1a1f46ae.jpg Lorena Tavarez y Alfonsina Cepeda. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/mts-6-75ca9fbf.jpg Rafael Santana y Evelyna Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

La agenda para anunciar MTS Infinito finalizó con un recorrido por los lugares turísticos más emblemáticos de María Trinidad Sánchez , como la Laguna Dudú y Laguna Gri Gri en Río San Juan, gracias a Ureña Tour .

finalizó con un recorrido por los lugares turísticos más emblemáticos de , como la Laguna Dudú y en Río San Juan, gracias a . Los asistentes también disfrutaron de un paseo en bote por laguna gri-gri y un recorrido en barco por sus playas y piscinas naturales, gracias a Grigri Explorer Tour, donde los invitados especiales y representantes de diversos medios de comunicación se deleitaron con su belleza, al tiempo de degustar un almuerzo típico en playita gri gri.

