Seguros Crecer presenta el Seguro de Título en RD

Eduardo Mallén, Nina D'Agostini, Marcos José Troncoso, Jennifer Ricart y Pablo Beato. ( FUENTE EXTERNA )

Seguros Crecer presentó oficialmente el primer Seguro de Título disponible en República Dominicana durante un encuentro celebrado en Casa de Campo, La Romana.

La iniciativa introduce una solución innovadora que fortalece la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.

La actividad reunió a líderes del sector inmobiliario, asegurador y legal, incluyendo la participación de representantes de Adocose Este, quienes conocieron en detalle el alcance y los beneficios del nuevo producto.

Durante sus palabras de apertura, Nina D´ Agostini, Gerente General de Seguros Crecer, destacó la trascendencia del lanzamiento:

"Ser la primera empresa en introducir un Seguro de Título en la República Dominicana nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con ofrecer soluciones que aporten confianza, transparencia y protección real a cada inversión inmobiliaria."

Explicó que el producto incorpora tres pilares clave: investigación legal independiente, cobertura ante riesgos no detectados y respaldo internacional, elevando los estándares de seguridad jurídica en el país.

Programa financiero Números Verdes

El evento incluyó un panel moderado por Gladeline Rapozo, comunicadora y coanfitriona del programa financiero Números Verdes, acompañada por tres especialistas que aportaron distintas perspectivas del mercado:

Marcos José Troncoso Leroux, presidente de Las Américas Title Services y referente del derecho inmobiliario; Jennifer Ricart, abogada asociada senior de la misma firma y experta en procesos registrales y catastrales; y Pablo Beato, gerente nacional de negocios corredores en Seguros Crecer , con amplia trayectoria en el sector asegurador.

Los panelistas discutieron los retos y riesgos más comunes en operaciones inmobiliarias, el valor del análisis independiente previo a la compra y el impacto del Seguro de Título como herramienta clave para garantizar transacciones más seguras y confiables.