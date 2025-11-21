OrthoBioScience La Romana celebra primer Simposio Internacional de Medicina Regenerativa

Mèdicos certificados durante el Simposio Internacional de Medicina Regenerativa OrthoBioScience La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Orthobioscience La Romana celebró el Primer Simposio Internacional Latinoamérica y el Caribe de Medicina Regenerativa y Ortobiológicos: Ciencia, Evidencia y Práctica Clínica, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn La Romana.

Un encuentro que marcó un precedente en el avance científico de la región y que reunió a destacados especialistas comprometidos con la innovación y la excelencia médica

El simposio fue dedicado al Dr. Miguel Robiou K., destacado ortopeda Dominicano y Decano de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), también contó con la participación de reconocidas figuras Nacionales e internacionales, entre ellos:

Dr. Marcos Brito da Silva de Brasil

Dra. Silvina Pastrana de Argentina

Dr. Leonel Liriano

Además, incluyó un taller práctico demostrativo donde los asistentes pudieron observar en vivo procedimientos de medicina regenerativa con ortobiológicos, en las instalaciones de Orthobioscience.

"Este simposio representa un antes y un después en la práctica de la Medicina Regenerativa en República Dominicana" dijo su coordinador académico el Dr. Ramon Saldaña, director médico del centro.

El simposio fue el escenario de cierre del Diplomado en Medicina Regenerativa, Ciencia, Evidencia y Práctica Clínica, ofrecido por Orthobioscience en colaboración con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), avalado por el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Dominicana de Ortopedia.

Grupo de médicos certificados

Durante el evento, un grupo de médicos especialistas recibieron su certificado como diplomantes en Medicina Regenerativa y Ortobiologicos, entre ellos:

Dr. Cristóbal Mata

Dra. Elena Vargas

Dr. Arison Ortiz

Dra. Milor Rodríguez

Dr. Javier De La Cruz

Dr. Antony Del Orbe

Dr. Richard Lora

Dr. Marcos Bonilla

Dr. Eduardo Duquela

Dra. Katherine Almonte

Dr. Pedro Concepción

Dr. Nelson Mercedes

Dr. Dionisio Guzmán

Dr. Miguel Robiou Mena

Dr. Darío Lazala

Dr. Nehemias Mejía

Dra. Alexandra Valdez

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/whatsapp-image-2025-11-21-at-41643-pm-68ad8056.jpeg El simposio fue el escenario de cierre del Diplomado en Medicina Regenerativa, Ciencia, Evidencia y Práctica Clínica (FUENTE EXTERNA)

OrthoBioScience reafirma así su compromiso con la excelencia académica y el posicionamiento de la República Dominicana en Latinoamérica y el Caribe como punto de referencia en Medicina Regenerativa, Terapia Celular y Ortobiologicos.

"Nos llena de una profunda satisfacción contribuir a llevar la Ortopedia Dominicana a otro nivel, entregando sin reservas lo mejor de nuestros conocimientos y el camino recorrido a lo largo de 16 años de experiencias", concluyó el Dr. Saldaña.