OrthoBioScience La Romana celebra primer Simposio Internacional de Medicina Regenerativa
La actividad incluyó un taller práctico demostrativo donde los asistentes pudieron observar en vivo procedimientos de medicina regenerativa con ortobiológicos
Orthobioscience La Romana celebró el Primer Simposio Internacional Latinoamérica y el Caribe de Medicina Regenerativa y Ortobiológicos: Ciencia, Evidencia y Práctica Clínica, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn La Romana.
Un encuentro que marcó un precedente en el avance científico de la región y que reunió a destacados especialistas comprometidos con la innovación y la excelencia médica
El simposio fue dedicado al Dr. Miguel Robiou K., destacado ortopeda Dominicano y Decano de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), también contó con la participación de reconocidas figuras Nacionales e internacionales, entre ellos:
- Dr. Marcos Brito da Silva de Brasil
- Dra. Silvina Pastrana de Argentina
- Dr. Leonel Liriano
Además, incluyó un taller práctico demostrativo donde los asistentes pudieron observar en vivo procedimientos de medicina regenerativa con ortobiológicos, en las instalaciones de Orthobioscience.
"Este simposio representa un antes y un después en la práctica de la Medicina Regenerativa en República Dominicana" dijo su coordinador académico el Dr. Ramon Saldaña, director médico del centro.
El simposio fue el escenario de cierre del Diplomado en Medicina Regenerativa, Ciencia, Evidencia y Práctica Clínica, ofrecido por Orthobioscience en colaboración con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), avalado por el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Dominicana de Ortopedia.
Grupo de médicos certificados
Durante el evento, un grupo de médicos especialistas recibieron su certificado como diplomantes en Medicina Regenerativa y Ortobiologicos, entre ellos:
- Dr. Cristóbal Mata
- Dra. Elena Vargas
- Dr. Arison Ortiz
- Dra. Milor Rodríguez
- Dr. Javier De La Cruz
- Dr. Antony Del Orbe
- Dr. Richard Lora
- Dr. Marcos Bonilla
- Dr. Eduardo Duquela
- Dra. Katherine Almonte
- Dr. Pedro Concepción
- Dr. Nelson Mercedes
- Dr. Dionisio Guzmán
- Dr. Miguel Robiou Mena
- Dr. Darío Lazala
- Dr. Nehemias Mejía
- Dra. Alexandra Valdez
OrthoBioScience reafirma así su compromiso con la excelencia académica y el posicionamiento de la República Dominicana en Latinoamérica y el Caribe como punto de referencia en Medicina Regenerativa, Terapia Celular y Ortobiologicos.
"Nos llena de una profunda satisfacción contribuir a llevar la Ortopedia Dominicana a otro nivel, entregando sin reservas lo mejor de nuestros conocimientos y el camino recorrido a lo largo de 16 años de experiencias", concluyó el Dr. Saldaña.