Senado de la República Dominicana invitó al urólogo Pablo Mateo a impartir conferencia exclusiva

A través de la iniciativa del doctor Daniel Rivera Reyes, senador de la República en la provincia Santiago De Los Caballeros, se extendió una invitación especial para que el doctor urólogo Pablo Mateo participara como conferencista principal del evento exclusivo "Solo para hombres: hablemos de salud sin censuras".

La misma fue realizada dada la invaluable trayectoria del doctor Mateo y su estatus como un referente destacado a nivel nacional en el campo de la urología en general.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/foto-1-dr-urologo-pablo-mateo-conferencista-principal-del-evento-solo-para-hombres-invitado-por-el-senado-de-la-republic-0dbf53bb.jpg Dr. Urólogo Pablo Mateo, conferencista principal del evento "Solo para Hombres", invitado por el Senado de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/foto-2-conferencista-dr-pablo-mateo-junto-a-congresistas-de-la-republica-dominicana-7ecf58a5.jpg Conferencista Dr. Pablo Mateo junto a congresistas de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Temas de salud

La conferencia se realizó en el Auditorio Principal del Senado de la República Dominicana, ante una selecta audiencia de aproximadamente 200 hombres, incluyendo senadores, personal de alto nivel, mandos medios e invitados especiales.

El objetivo central de la conferencia era que el profesional de la urología converse con los asistentes "de hombre a hombre", sin escrúpulos ni restricciones, sobre temas cruciales para el bienestar.

Entre estos temas estuvieron la salud prostática, la prevención de cánceres y enfermedades urológicas comunes, el abordaje franco y llano de la impotencia sexual (disfunción eréctil), y las opciones de tratamiento avanzadas.

Asimismo, se habló los implantes peneanos, de la cual es certificado en el hospital de Henares de Madrid, España, culminando en un espacio de preguntas y respuestas, donde las asistentes fueron edificados sobre la importancia de la salud masculina sobre la próstata

El doctor Pablo Mateo es oriundo del municipio de Vallejuelo. El doctor lleva en su corazón y su deseo, estar siempre actualizado de las carencias de los lugareños que lo vieron creer. Además, dirige la Fundación Fundouro y Urología Laser Avanzada Dr. Pablo Mateo.