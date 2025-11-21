PHD Dominicana realiza el primer PHD Connected Summit

PHD Dominicana celebró la primera edición del PHD Connected Summit. Este foro, realizado el miércoles 19 de noviembre en Caribbean Cinemas, reunió a clientes, empresarios, socios estratégicos, aliados y creadores de contenido, consolidándose como el espacio imprescindible para anticipar el futuro del marketing en el país.

Bajo el lema "Una estrategia inteligentemente conectada", la cumbre invitó a descubrir, aprender y conectar con las plataformas y tendencias que están transformando el marketing inteligente.

Convocada por la directora comercial de PHD Dominicana, Kimberly Guevara, la jornada propició un debate profundo sobre cómo la conectividad y la inteligencia artificial están redefiniendo la atención de las audiencias en un entorno saturado de información.

La agenda

El PHD Connected Summit abordó la necesidad urgente de replantear las estrategias de medios, presentando una agenda integral que exploró cómo captar la atención en cada plataforma:

Plataformas globales: con la participación de líderes como Google , Teads y TikTok , se demostró el valor de la autenticidad y la conexión genuina para que las marcas destaquen en el ecosistema digital.

, Teads y , se demostró el valor de la y la conexión genuina para que las marcas destaquen en el ecosistema digital. Publicidad exterior de vanguardia: se compartieron casos de éxito sobre cómo liderar tendencias desde la publicidad exterior , resaltando el poder estratégico de los medios Out-of-Home en la era digital.

de vanguardia: se compartieron sobre cómo liderar tendencias desde la , resaltando el poder estratégico de los en la era digital. Inteligencia y emoción: expertos debatieron sobre la dualidad entre tecnología y humanidad, profundizando en el impacto de la emoción en un mundo cada vez más artificial y en cómo "hackear" la agilidad en la era del Gen AI.

Feria de medios: innovación y beneficios tangibles

El Summit incluyó una feria de medios que ofreció a los asistentes acceso exclusivo a descuentos y condiciones preferenciales con aliados estratégicos. Este espacio facilitó conexiones directas y oportunidades de negocio, permitiendo a los participantes aplicar de inmediato los aprendizajes en sus próximas campañas.

Como parte de su apuesta por la transformación digital, PHD Dominicana presentó durante el Summit las capacidades de OMNI, su plataforma de inteligencia de medios, y Studio Workflow, la solución colaborativa que optimiza la gestión de campañas y la creatividad en tiempo real.

Kimberly Guevara, directora comercial de PHD Dominicana, destacó: "El Connected Summit superó nuestras expectativas, creando un espacio vibrante de debate y aprendizaje".

"Contamos con expertos que nos guiaron en el uso de IA generativa, plataformas líderes, el poder de la emoción en un mundo artificial, la relevancia de la publicidad exterior y cómo hackear la agilidad en la era del Gen-AI".

La feria de medios ofreció beneficios comerciales directos, confirmando que la industria está lista para dejar atrás las viejas fórmulas. El presente es "inteligentemente conectado": conectar con datos, colaborar con la IA y priorizar la autenticidad para ganar la batalla por la atención.

