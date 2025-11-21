ROMO Restaurant de DJ Adoni se ha posicionado como la sensación gastronómica de NY

En tiempo récord, ROMO Restaurant, propiedad del reconocido artista y empresario DJ Adoni, se ha convertido en una sensación gastronómica y social ( FUENTE EXTERNA )

En tiempo récord, ROMO Restaurant, propiedad del reconocido artista y empresario DJ Adoni, se ha convertido en una sensación gastronómica y social sin precedentes.

Con un concepto innovador que mezcla cocina latina, peruana y asiática dentro de una experiencia moderna y sofisticada, el restaurante ha alcanzado niveles de demanda que no se veían en la escena culinaria latina desde hace años en el área de New Jersey y Nueva York.

Desde su apertura, ROMO se mantiene lleno a capacidad todos los días, con un volumen de reservas que ha sorprendido a toda la industria. Desde que abrió sus puertas, ha estado totalmente reservado con meses de antelación.

A pesar de la alta demanda, ROMO sigue recibiendo un gran número de walk-ins (clientes sin reserva) y, ocasionalmente, aparece alguna "brechita" para nuevas mesas disponibles a través de la plataforma de reservaciones online, lo que mantiene a miles de seguidores pendientes a diario.

La posibilidad de ROMO en RD

El éxito arrollador del restaurante ha despertado una pregunta que ya circula fuertemente entre los fanáticos y la industria gastronómica: ¿Traerá DJ Adoni su nuevo concepto gastronómico a la República Dominicana?

Aunque no se ha confirmado oficialmente, el público dominicano ya expresa su entusiasmo por la posibilidad de que el fenómeno ROMO llegue al país, llevando consigo su propuesta culinaria de alto nivel, su ambientación única y el sello inconfundible de DJ Adoni.

Por ahora, ROMO continúa marcando tendencia y rompiendo récords en Nueva York y Nueva Jersey, consolidándose como el nuevo destino gastronómico obligado del público local, turistas y celebridades.