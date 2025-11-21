Universal Aviation y Aerodom inauguran terminal en Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch

Danilo Rosario, Alexandra Malvezin, Greg Evans e Igor Rodríguez estuvieron presentes en la inauguración de la moderna terminal FBO de Universal Aviation y Aerodom. ( FUENTE EXTERNA )

Universal Aviation y Aerodom, parte del grupo VINCI Airports, celebraron la inauguración oficial de la moderna terminal de vuelos privados (FBO) en el Aeropuerto Internacional presidente Juan Bosch (El Catey), Samaná.

Este fue un acto encabezado por ejecutivos de ambas empresas y que contó con la presencia del director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez, y del presidente de Asonahores, Juan Bancalari.

Con esta apertura, Samaná se posiciona en el mapa internacional como un punto de entrada exclusivo para viajeros de alto perfil, propietarios de aeronaves y turistas que buscan experiencias de lujo en un entorno de belleza natural incomparable.

Se trata del tercer FBO operado por Universal Aviation en el país, sumándose a los de los aeropuertos internacionales La Isabela (Santo Domingo) y Gregorio Luperón (Puerto Plata).

“La aviación privada en la República Dominicana continúa mostrando un crecimiento sostenido, reflejo del dinamismo económico y del posicionamiento del país como destino de alto valor. Inversiones como este nuevo FBO elevan aún más la experiencia del usuario al entrar o salir del país, gracias a un servicio excepcional y a instalaciones modernas que cumplen con los más altos estándares internacionales. El IDAC seguirá acompañando iniciativas que fortalezcan la competitividad y la calidad del sistema aeronáutico nacional”, señalo el señor Igor Rodríguez, director general del IDAC, al dirigirse a los presentes.

Mientras que Greg Evans, Chairman de Universal Aviation, expresó:“En Universal Aviation República Dominicana nos sentimos orgullosos de haber comenzado nuestra trayectoria en el país hace apenas nueve años, y nos maravilla ver dónde estamos hoy: cubriendo siete aeropuertos, asistiendo miles de vuelos, tocando la experiencia de miles de tripulaciones y pasajeros, y ahora sumando este hermoso FBO aquí en Samaná, como una auténtica joya de la corona para todos nosotros”.

De su lado, Alexandra Malvezin, Chief Commercial Officer de Aerodom, destacó: “Con esta nueva terminal, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la aviación privada y ejecutiva en la República Dominicana. Este FBO coloca a Samaná a la altura de los destinos internacionales más exclusivos, fortaleciendo su atractivo turístico y contribuyendo al crecimiento económico de toda la región noreste”.

La moderna instalación, concebida bajo los más altos estándares de diseño, confort y sostenibilidad, es obra del reconocido arquitecto Rubén Merette y fue ejecutada por la constructora Abbot Puig.

Con una superficie de 300 metros cuadrados, distribuidos en sala principal, terraza panorámica, áreas de migración y aduanas, cocina ejecutiva y oficinas administrativas, la terminal incorpora tecnología de última generación y materiales ecoeficientes que reducen su huella ambiental.

Cada detalle del nuevo FBO ha sido pensado para optimizar la experiencia de los pasajeros y tripulaciones: procesos migratorios más ágiles, servicios personalizados, espacios luminosos y una ambientación contemporánea que evoca la elegancia caribeña.

Finalmente, Danilo Rosario Jiménez, director general de Universal Aviation República Dominicana, expresó:“Este proyecto simboliza la confianza en el potencial de Samaná como nuevo polo de la aviación ejecutiva del Caribe. Con esta terminal, elevamos los estándares del servicio y consolidamos la posición de Universal Aviation como líder en atención personalizada, eficiencia y excelencia operativa”.

El ejecutivo destacó que el FBO de Samaná no solo representa una nueva infraestructura, sino también una plataforma para el crecimiento del talento local, la generación de empleos especializados y el impulso del turismo de alto valor para la región noreste del país.

La puesta en marcha de esta terminal es resultado de la sólida alianza entre Universal Aviation, líder global en servicios de aviación ejecutiva con presencia en más de 30 países, y Aerodom, operador dominicano miembro de la red VINCI Airports, el mayor grupo aeroportuario privado del mundo.

Ambas compañías comparten una visión de desarrollo sostenible y de excelencia operativa que contribuye directamente al fortalecimiento de la conectividad aérea del país, a la atracción de inversión extranjera y al posicionamiento de la República Dominicana como hub regional de la aviación privada en el Caribe.

Terminal moderna

El nuevo FBO permitirá atender aeronaves ejecutivas y privadas con servicios integrales, incluyendo asistencia en tierra de clase mundial, valet parking, concierge, catering ejecutivo, y facilidades exclusivas diseñadas para el confort y la privacidad de sus usuarios.

Además, la terminal ha sido concebida siguiendo las directrices de sostenibilidad de VINCI Airports, con sistemas de eficiencia energética, control térmico y reducción de consumo hídrico, reafirmando el compromiso de ambas compañías con una aviación más verde y responsable.

La inauguración de este FBO llega en un momento de crecimiento constante para Samaná, que combina infraestructura turística de primer nivel con una de las ofertas naturales más espectaculares del Caribe.

Con esta nueva instalación, el Aeropuerto Internacional presidente Juan Bosch se convierte en una puerta de entrada estratégica para el turismo premium, fortaleciendo la visión de Samaná como destino de clase mundial.

Sobre Universal Aviation

Fundada en 1959, emplea más de 1,700 personas en todo el mundo, con una experiencia acumulada de más de 3 millones de tramos viajes a nivel mundial.

A finales de la década de 1970, Universal estableció sus primeras ubicaciones internacionales de asistencia en tierra, que luego se convertirían en la red mundial de asistencia en tierra de Universal Aviation.

En la actualidad, Universal Aviation, tiene más de 50 FBO y ubicaciones de soporte en tierra en más de 30 países, y es reconocida por brindar una experiencia en tierra que supera las expectativas. Para más información sobre Universal Aviation, sus servicios y países, se puede visitar la página web de esta empresa.

Acerca de Aerodom

Aerodom es una empresa dominicana que posee la concesión para operar seis aeropuertos estatales en el país hasta el 2060. Es parte del grupo VINCI Airports, primer operador aeroportuario privado del mundo, gestiona más de 70 aeropuertos en 13 países.

Gracias a su experiencia como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y gestiona los aeropuertos aportando su capacidad de inversión y su saber hacer en materia de optimización del rendimiento operativo, modernización de las infraestructuras y despliegue de su transición medioambiental.