Zoëtry Agua Punta Cana celebra su reapertura tras las renovaciones

David Ocete, Patricia Gialiani, Jorge Arribe, Muñoz Family, Gabriel Tineo, Jhon Long y Ariel Pérez participaron en la reapertura de Zoëtry Agua Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

Zoëtry Agua Punta Cana ha celebrado su reapertura luego de un proyecto de mejora que tenía como objetivo elevar aún más la atmósfera tranquila del resort. Estas mejoras reflejan el compromiso continuo de Hyatt de brindar una experiencia de alta calidad para los huéspedes y miembros.

Zoëtry Agua Punta Cana ahora ofrece un ambiente renovado y moderno que honra su entorno natural y su ubicación idílica.

Gracias al uso de materiales de origen local que apoyan a los artesanos regionales y honran el patrimonio cultural de la zona, las 92 suites del resort se han actualizado para mejorar la comodidad, mientras que los restaurantes combinan el estilo contemporáneo con el encanto tropical que ofrece una experiencia más cohesiva para los huéspedes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/zoapc-ext-pool-2-rsrt-a24ec596.jpg

Amenidades

Además de una ubicación ideal en la costa más oriental de la República Dominicana en Uvero Alto, Zoëtry Agua Punta Cana cuenta con 92 suites ubicadas en jardines bellamente cuidados y creados con piedras naturales, maderas duras, techos altos y techos de paja de caña.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/zoapc-jr-of-king-01-tc-51b87832.jpg

Con tranquilas aguas oceánicas y diversas experiencias gastronómicas que combinan creativamente técnicas de cocina europea con ingredientes locales y experiencias complementarias, los huéspedes pueden desconectarse y recargar energías en un entorno pintoresco.