Carrefour descorcha su Feria de Vinos 2025 por todo lo alto

Gerardo García, Karine Noetinger y Olivier Pellin, organizadores de la Feria de Vinos 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Carrefour dio inicio a una nueva edición de su esperada Feria de Vinos 2025, celebrada en Plaza Duarte, en un ambiente relajado y lleno de entusiasmo, donde clientes, amigos e invitados especiales se reunieron para brindar por el vino, la tradición y el disfrute.

El evento, que permanecerá vigente hasta el 7 de diciembre, llega este año con una propuesta más amplia y diversa, ofreciendo más de 350 referencias provenientes de reconocidas regiones vitivinícolas de Francia, España, Chile, Argentina, Italia, Estados Unidos y Australia.

Un brindis que abre la temporada

La apertura estuvo acompañada de catas guiadas, degustaciones, música en vivo y una rifa especial que incluyó como premio una exclusiva botella Grand Vin de Sauternes, Premier Cru de Barsac, Château Climens 1953, una verdadera joya para los amantes del vino.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/1752---saverio-stassi-y-gustavo-de-hostos-7070b904.jpg Saverio Stassi y Gustavo de Hostos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/1762---sofia-gonzalez-y-federico-tavares-b7e83a02.jpg Sofía González y Federico Tavares. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/1766---sandra-manon-y-alfredo-sanchez-34a49068.jpg Sandra Mañón y Alfredo Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

Durante la inauguración, Oliver Pellín, director general de Carrefour, destacó la visión de la marca: "Nuestra visión cada año es renovar el paladar de nuestros clientes con una amplia variedad de vinos, algunos inéditos, pero siempre con la calidad que nos ha caracterizado en estos 25 años de feria".

Esta edición también reunió a figuras del mundo social, diplomático y empresarial, quienes disfrutaron de orientación personalizada para elegir el vino ideal para cada ocasión.

Por su parte, Gerardo García, director de Operaciones de Carrefour, agradeció el respaldo de las principales casas distribuidoras nacionales e internacionales.

Entre ellas destacó a Seignouret Frères & Co., Perlino, Scarlett Dark, Stella Rosa Wines, Maison Jhanés Boubée, El Catador, Almacenes Continente S.R.L., JP CHENET, Primal Roots, Álvarez & Sánchez S.A., Justin, Señor Vino y Scotiabank, cuyo apoyo está haciendo posible una edición más sólida y diversa de la feria.

Un recorrido educativo y sensorial

Karine Noetinger, coordinadora del evento, explicó que cada día la feria contará con la presencia de enólogos y profesionales del vino dispuestos a guiar a los asistentes en su selección.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/1777---ophelie-tamburini-y-david-miranda-3eed546b.jpg Ophelie Tamburini y David Miranda. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/1769---jose-silvestre-y-hubert-wiriath-b7c397ef.jpg José Silvestre y Hubert Wiriath. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/1761---josefina-rodriguez-rosaylin-cepin-y-elva-iris-herrera-daaa16ca.jpg Josefina Rodríguez, Rosaylin Cepin y Elva Iris Herrera. (FUENTE EXTERNA)

Además, se ofrecerán degustaciones y actividades temáticas, junto con talleres para aprender a leer etiquetas, esas pequeñas "cédulas de identidad" que revelan la esencia de cada botella.

La feria se complementa con un folleto especial cargado de ofertas y una cuidada selección internacional, ideal para la temporada navideña.