AFI Reservas celebra una década de crecimiento y confianza

Iván Rondón, Santiago Sicard, Ian Rodón, Ernesto Bournigal, Juan Mustafá e Ysidro García participaron en la celebración de AFI Reservas. ( FUENTE EXTERNA )

La Administradora de Fondos de Inversión (AFI Reservas) conmemoró su décimo aniversario en un encuentro con autoridades del mercado de valores, ejecutivos, colaboradores e invitados especiales, quienes compartieron una noche dedicada a reconocer los avances, la consolidación de la institución y sus hitos.

La velada, celebrada en el Club Banreservas de Santo Domingo, fue encabezada por Ian A. Rondón Castillo, vicepresidente ejecutivo de AFI Reservas y en compañía del Sr. Juan Mustafá, vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias, en representación del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/3-roberto-graciano-carolina-german-yuny-estevez-y-rafael-graciano-bc762732.jpg Roberto Graciano, Carolina Germán, Yuny Estévez y Rafael Graciano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/4fernando-salcedo-aldo-ruiz-y-martin-gabirondo-ba27a82c.jpg Fernando Salcedo, Aldo Ruiz y Martín Gabirondo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/6-rafael-frias-luis-eduardo-y-gabriel-geronimo-e2a1eea0.jpg Rafael Frías, Luis Eduardo y Gabriel Geronimo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/7-rafael-oller-sans-y-jose-sanoja-rizek-15e80746.jpg Rafael Oller Sans y José Sanoja Rizek. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/8-irving-espaillat-ivan-rondon-ninoska-rondon-y-cesareo-guillermo-82ba9860.jpg Irving Espaillat, Iván Rondón, Ninoska Rondón y Cesareo Guillermo. (FUENTE EXTERNA)

Ian Rondón destacó que estos diez años han estado marcados por una gestión transparente, altos estándares de gobernanza y el impulso de proyectos que contribuyen al desarrollo nacional en sectores como infraestructura, turismo, energía y soluciones urbanas.

Compromiso con la sociedad

Con esta celebración AFI Reservas reafirma su compromiso con la sociedad para seguir innovando y diversificando su portafolio de productos y servicios, con la mirada puesta en nuevas oportunidades para aportar al desarrollo del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/2-ernesto-bournigal-e-ian-rondon-0021a498.jpg Ernesto Bournigal e Ian Rondón. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/5-maia-rondon-asalia-castillo-y-camila-montas-037a136d.jpg Maia Rondón, Asalia Castillo y Camila Montás. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/9-alberto-labadia-y-laura-sojo-58cd7a52.jpg Alberto Labadia y Laura Sojo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/10-luisa-munoz-y-luis-mejia-158d4686.jpg Luisa Muñoz y Luis Mejía. (FUENTE EXTERNA)

El emotivo ambiente de festividad aniversaria se caracterizó por la visión humana para respaldar los sueños y anhelos de los clientes y colaboradores de la empresa.

En el evento estuvieron:

Ernesto Bournigal Read , superintendente del Mercado de Valores .

, superintendente del . Santiago Sicard , presidente de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI).

, presidente de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI). Ysidro García , vicepresidente ejecutivo senior de Negocios.

, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios. Miembros del Consejo de Directores del Banco y de la Administración de AFI.

Ejecutivos y clientes.