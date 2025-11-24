×
AFI Reservas celebra una década de crecimiento y confianza

El encuentro contó con la presencia de autoridades del mercado de valores, ejecutivos, colaboradores e invitados especiales

    Expandir imagen
    AFI Reservas celebra una década de crecimiento y confianza
    Iván Rondón, Santiago Sicard, Ian Rodón, Ernesto Bournigal, Juan Mustafá e Ysidro García participaron en la celebración de AFI Reservas. (FUENTE EXTERNA)

    La Administradora de Fondos de Inversión (AFI Reservas) conmemoró su décimo aniversario en un encuentro con autoridades del mercado de valores, ejecutivos, colaboradores e invitados especiales, quienes compartieron una noche dedicada a reconocer los avances, la consolidación de la institución y sus hitos.

    La velada, celebrada en el Club Banreservas de Santo Domingo, fue encabezada por Ian A. Rondón Castillo, vicepresidente ejecutivo de AFI Reservas y en compañía del Sr. Juan Mustafá, vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias, en representación del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.

    Expandir imagen
    Roberto Graciano, Carolina Germán, Yuny Estévez y Rafael Graciano.
    Roberto Graciano, Carolina Germán, Yuny Estévez y Rafael Graciano. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Fernando Salcedo, Aldo Ruiz y Martín Gabirondo.
    Fernando Salcedo, Aldo Ruiz y Martín Gabirondo. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Rafael Frías, Luis Eduardo y Gabriel Geronimo.
    Rafael Frías, Luis Eduardo y Gabriel Geronimo. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Rafael Oller Sans y José Sanoja Rizek.
    Rafael Oller Sans y José Sanoja Rizek. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Irving Espaillat, Iván Rondón, Ninoska Rondón y Cesareo Guillermo.
    Irving Espaillat, Iván Rondón, Ninoska Rondón y Cesareo Guillermo. (FUENTE EXTERNA)

    Ian Rondón destacó que estos diez años han estado marcados por una gestión transparente, altos estándares de gobernanza y el impulso de proyectos que contribuyen al desarrollo nacional en sectores como infraestructura, turismo, energía y soluciones urbanas.

    Compromiso con la sociedad

    Con esta celebración AFI Reservas reafirma su compromiso con la sociedad para seguir innovando y diversificando su portafolio de productos y servicios, con la mirada puesta en nuevas oportunidades para aportar al desarrollo del país.

    Expandir imagen
    Ernesto Bournigal e Ian Rondón.
    Ernesto Bournigal e Ian Rondón. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Maia Rondón, Asalia Castillo y Camila Montás.
    Maia Rondón, Asalia Castillo y Camila Montás. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Alberto Labadia y Laura Sojo.
    Alberto Labadia y Laura Sojo. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Luisa Muñoz y Luis Mejía.
    Luisa Muñoz y Luis Mejía. (FUENTE EXTERNA)

    El emotivo ambiente de festividad aniversaria se caracterizó por la visión humana para respaldar los sueños y anhelos de los clientes y colaboradores de la empresa.

    En el evento estuvieron:

    • Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores.
    • Santiago Sicard, presidente de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI).
    • Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios.
    • Miembros del Consejo de Directores del Banco y de la Administración de AFI.
    • Ejecutivos y clientes. 
