AFI Reservas celebra una década de crecimiento y confianza
El encuentro contó con la presencia de autoridades del mercado de valores, ejecutivos, colaboradores e invitados especiales
La Administradora de Fondos de Inversión (AFI Reservas) conmemoró su décimo aniversario en un encuentro con autoridades del mercado de valores, ejecutivos, colaboradores e invitados especiales, quienes compartieron una noche dedicada a reconocer los avances, la consolidación de la institución y sus hitos.
La velada, celebrada en el Club Banreservas de Santo Domingo, fue encabezada por Ian A. Rondón Castillo, vicepresidente ejecutivo de AFI Reservas y en compañía del Sr. Juan Mustafá, vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias, en representación del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.
Ian Rondón destacó que estos diez años han estado marcados por una gestión transparente, altos estándares de gobernanza y el impulso de proyectos que contribuyen al desarrollo nacional en sectores como infraestructura, turismo, energía y soluciones urbanas.
Compromiso con la sociedad
Con esta celebración AFI Reservas reafirma su compromiso con la sociedad para seguir innovando y diversificando su portafolio de productos y servicios, con la mirada puesta en nuevas oportunidades para aportar al desarrollo del país.
El emotivo ambiente de festividad aniversaria se caracterizó por la visión humana para respaldar los sueños y anhelos de los clientes y colaboradores de la empresa.
En el evento estuvieron:
- Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores.
- Santiago Sicard, presidente de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI).
- Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios.
- Miembros del Consejo de Directores del Banco y de la Administración de AFI.
- Ejecutivos y clientes.