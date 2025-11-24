Decology Julieta recibe la primera tertulia "Una luz que nunca se apaga" de Ana Mercy Otáñez
Reunió a un selecto grupo de amigos en un espacio diseñado para conectar emociones, historias y belleza
La periodista y autora la periodista y autora Ana Mercy Otáñez llevó la primera tertulia oficial del libro "Una luz que nunca se apaga – Testimonio de una madre", al showroom Decology Julieta, reconocido por su estilo vanguardista y ambientes cargados de calidez y elegancia.
El encuentro consistió en una conversación íntima. Reunió a un selecto grupo de amigos en un espacio diseñado para conectar emociones, historias y belleza. Entre texturas, tonos cálidos y piezas cuidadosamente seleccionadas, Decology Julieta ofreció el ambiente perfecto para profundizar en los temas de amor, duelo y resiliencia que aborda la obra.
Los anfitriones resaltaron la importancia de crear espacios donde el diseño y la sensibilidad puedan convivir para elevar experiencias significativas.
"En Decology creemos que el diseño va más allá de lo visual; también puede tocar el alma. Por eso nos honra haber sido el escenario de esta tertulia tan humana y transformadora", expresaron los hermanos Nin, líderes del proyecto.
Una narración desde el corazón
Durante el encuentro, Ana Mercy compartió detalles del proceso de creación del libro, así como reflexiones sobre:
- La maternidad,
- La esperanza
- El poder de narrar desde el corazón
Los asistentes participaron activamente, generando un intercambio emocional que convirtió la tertulia en un espacio de contención y cercanía.
La firma del libro y un brindis especial marcaron el cierre de una noche significativa que integró literatura, diseño y propósito. Esta actividad abre la puerta a futuras experiencias en Decology Julieta, reafirmando su compromiso con proyectos que aportan belleza, sensibilidad y valor humano.