Decology Julieta recibe la primera tertulia "Una luz que nunca se apaga" de Ana Mercy Otáñez

La periodista y autora la periodista y autora Ana Mercy Otáñez llevó la primera tertulia oficial del libro "Una luz que nunca se apaga – Testimonio de una madre", al showroom Decology Julieta, reconocido por su estilo vanguardista y ambientes cargados de calidez y elegancia.

El encuentro consistió en una conversación íntima. Reunió a un selecto grupo de amigos en un espacio diseñado para conectar emociones, historias y belleza. Entre texturas, tonos cálidos y piezas cuidadosamente seleccionadas, Decology Julieta ofreció el ambiente perfecto para profundizar en los temas de amor, duelo y resiliencia que aborda la obra.

Los anfitriones resaltaron la importancia de crear espacios donde el diseño y la sensibilidad puedan convivir para elevar experiencias significativas.

"En Decology creemos que el diseño va más allá de lo visual; también puede tocar el alma. Por eso nos honra haber sido el escenario de esta tertulia tan humana y transformadora", expresaron los hermanos Nin, líderes del proyecto.

Una narración desde el corazón

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/15102025-puesta-en-circulacion-de-libro-una-luz-que-nunca-se-apaga---kevin-rivas4-87a1699c.jpg Portada del libro. (KEVIN RIVAS)

Durante el encuentro, Ana Mercy compartió detalles del proceso de creación del libro, así como reflexiones sobre:

La maternidad,

La esperanza

El poder de narrar desde el corazón

Los asistentes participaron activamente, generando un intercambio emocional que convirtió la tertulia en un espacio de contención y cercanía.

La firma del libro y un brindis especial marcaron el cierre de una noche significativa que integró literatura, diseño y propósito. Esta actividad abre la puerta a futuras experiencias en Decology Julieta, reafirmando su compromiso con proyectos que aportan belleza, sensibilidad y valor humano.