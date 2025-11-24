×
Ana Mercy Otáñez

Decology Julieta recibe la primera tertulia "Una luz que nunca se apaga" de Ana Mercy Otáñez

Reunió a un selecto grupo de amigos en un espacio diseñado para conectar emociones, historias y belleza

    Expandir imagen
    Decology Julieta recibe la primera tertulia "Una luz que nunca se apaga" de Ana Mercy Otáñez
    Michelle Nin, Julio César Nin y Ana Mercy Otáñez. (FUENTE EXTERNA)

    La periodista y autora la periodista y autora Ana Mercy Otáñez llevó la primera tertulia oficial del libro "Una luz que nunca se apaga – Testimonio de una madre", al showroom Decology Julieta, reconocido por su estilo vanguardista y ambientes cargados de calidez y elegancia.

    El encuentro consistió en una conversación íntima. Reunió a un selecto grupo de amigos en un espacio diseñado para conectar emociones, historias y belleza. Entre texturas, tonos cálidos y piezas cuidadosamente seleccionadas, Decology Julieta ofreció el ambiente perfecto para profundizar en los temas de amor, duelo y resiliencia que aborda la obra.

    Los anfitriones resaltaron la importancia de crear espacios donde el diseño y la sensibilidad puedan convivir para elevar experiencias significativas.

    "En Decology creemos que el diseño va más allá de lo visual; también puede tocar el alma. Por eso nos honra haber sido el escenario de esta tertulia tan humana y transformadora", expresaron los hermanos Nin, líderes del proyecto.

    Una narración desde el corazón

    Expandir imagen
    Infografía
    Portada del libro. (KEVIN RIVAS)

    Durante el encuentro, Ana Mercy compartió detalles del proceso de creación del libro, así como reflexiones sobre:

    • La maternidad,
    • La esperanza
    • El poder de narrar desde el corazón

    Los asistentes participaron activamente, generando un intercambio emocional que convirtió la tertulia en un espacio de contención y cercanía.

    La firma del libro y un brindis especial marcaron el cierre de una noche significativa que integró literatura, diseño y propósito. Esta actividad abre la puerta a futuras experiencias en Decology Julieta, reafirmando su compromiso con proyectos que aportan belleza, sensibilidad y valor humano.

