Karina Castellanos asume como CEO de Grupo Dominican Watchman

El Grupo Dominican Watchman anunció el nombramiento de Karina Castellanos como su nueva Chief Executive Officer (CEO).

Castellanos toma el timón del grupo que gestiona una fuerza laboral de más de 4,000 empleados a nivel nacional y abarca servicios que van desde la vigilancia y el transporte de valores hasta la seguridad electrónica y la logística.

Bajo su dirección, la estrategia se enfocará en potenciar la filosofía de "Seguridad 360", buscando la máxima integración entre la experiencia humana y la innovación tecnológica. Esto incluye la expansión de soluciones avanzadas en ciberseguridad y la modernización de los protocolos de protección para responder a las dinámicas actuales del mercado.

"Asumo este rol con un profundo compromiso hacia nuestros 4,000 colaboradores y nuestros clientes. Los resultados sostenibles se construyen desde las personas. La Seguridad 360 no es solo un concepto, es la promesa de ofrecer soluciones robustas e integrales, combinando la experiencia de nuestra gente con la tecnología más avanzada".

"Contar con el apoyo de nuestra presidenta Lucile Houellemont nos da la base para seguir elevando el estándar de la seguridad en el país y el empoderamiento de la mujer en el sector," declaró Castellanos.

Tándem femenino

El nombramiento de Castellanos asegura la continuidad de los valores y la excelencia operativa cimentada por la presidenta Lucile Houellemont, quien también preside la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

"Esta nueva etapa representa nuestro compromiso de construir con propósito, mirando hacia el futuro con resiliencia. Continuaremos elevando los estándares de excelencia que nos distinguen, actuando como socio estratégico de nuestros clientes, plenamente dedicados a fortalecer y proteger su negocio", aseguró Houellemont.

Trayectoria de Castellanos

Ejecutiva con 30 años de trayectoria en empresas corporativas, liderando equipos, operaciones y estrategias en entornos complejos y multiculturales.

A lo largo de su carrera he consolidado una visión integral del negocio, transitando desde la dirección financiera hasta asumir posiciones de liderazgo general en organizaciones de gran escala, donde la estrategia, la gestión y las personas convergen para crear valor sostenible.

Castellanos es licenciada en Finanzas por la Universidad Pontificia La Católica- Centrum en Lima (Perú) y Contadora Pública por la Universidad de San Martín de Porres en Lima (Perú).

Como parte de su formación académica, cuenta un Programa de Desarrollo Directivo Internacional ESADE Business & Law School realizado en Madrid (España), también tiene varios cursos cursados en Lima: uno de Tributación Avanzada, un Máster en Dirección de Empresa y un Diplomado en Finanzas.

Cuenta con un curso de Presencia e Influencia Ejecutiva y Desarrollo de Liderazgo Persuasivo en la Wharton School de University of Pennsylvania, y un Executive MBA por el IESE Business School de España.

Te puede interesar La tercerización de servicios contribuye a la dinamización del sector turismo