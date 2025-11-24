Perdió su oportunidad: 32 millones de pesos no reclamados buscan un nuevo dueño para este miércoles

Sala de sorteos donde Leidsa anuncia los números ganadores de sus diferentes juegos. ( FUENTE EXTERNA )

El afortunado o la afortunada que podría haber cambiado su suerte no apareció para reclamar el premio de los 32 millones de pesos correspondientes al sorteo "Tu Única Loto" del pasado sábado 23 de agosto de 2025, dentro del plazo establecido.

Pero ese dinero podría tener un nuevo dueño. Los 32 millones de pesos se añadirán al acumulado del sorteo Loto del próximo miércoles 26 de noviembre, según explicó la Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa).

Indicaron que el Loto inicia con un monto base de 20 millones de pesos, luego de que un jugador se llevara el premio del sorteo anterior. Al sumarle a esto, los 32 millones no reclamados, el acumulado para el próximo sorteo será de 52 millones.

La entidad señaló que el monto no se sumó al sorteo del sábado, a pesar de que el premio vencía el viernes, porque los montos de cada sorteo se establecen antes de iniciar las ventas y estas ya habían comenzado.

Por tanto, los demás productos del mismo sorteo -Más y Súper Más- mantienen premios de 150 millones y 250 millones.

Nueva oportunidad

Con esto, un jugador que apueste la combinación completa (Loto + Más + Súper Más) podría llevarse un total de 452 millones:

52 millones del Loto (20 millones + 32 millones no reclamados

(20 millones + 32 millones no reclamados 150 millones del Más

250 millones del Súper Más

La persona ganadora tenía hasta el viernes 21 de noviembre de 2025 para reclamar su premio. El ticket ganador, que contenía los números 05, 21, 30, 35, 37 y 39, fue adquirido en el punto de venta Leidsa Banca Pronto Pago, ubicado en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional.

Al no presentarse dentro del plazo, el monto correspondiente quedó disponible para sumarse al acumulado del próximo sorteo.

El próximo miércoles 26 de noviembre los jugadores tendrán una nueva oportunidad de llevarse el acumulado que dejó el ganador que nunca apareció.