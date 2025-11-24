Mapfre celebra los 20 años de su llegada a República Dominicana

Mapfre celebró sus 20 años de presencia en la República Dominicana, una trayectoria marcada por alianzas estratégicas, crecimiento sostenido y la promesa de seguir "cuidando lo que importa": la gente.

El presidente del Consejo de Mapfre en República Dominicana, José Luis Alonso, repasó los acontecimientos trascendentales de la aseguradora desde su llegada en 2005, como parte de una compañía global con presencia en 38 países.

El presidente ejecutivo de la entidad, Andrés Mejía, resaltó que el aniversario coincide con un contexto internacional marcado por incertidumbre, eventos climáticos extremos y nuevas amenazas que incrementan la vulnerabilidad global.

Una apuesta a la excelencia

A pesar de ello, afirmó, Mapfre ha consolidado una operación robusta: factura más de RD$2,000 millones anuales, mantiene desde hace ocho años la calificación AAA, y continúa siendo la única aseguradora certificada internacionalmente en continuidad de negocios.

Su reputación también se refleja en el ranking de Merco donde figura entre las empresas con mejor percepción del país, y en el reciente galardón de ProDominicana a la inversión extranjera en el sector financiero.

Un compromiso que trasciende

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/24112025-mapfre-20-aniversario---samil-mateo-dominici12-fd69b6f9.jpg Ricardo González (SAMIL MATEO)

Mejía recordó que más del 80% de las pérdidas por desastres naturales en el mundo no están aseguradas, un dato que, asegura, reafirma el papel de las aseguradoras en la resiliencia de familias, empresas y economías.

"Estamos aquí para asumir riesgos y ofrecer seguridad. Mapfre es una compañía en la que se puede confiar", afirmó.

El ejecutivo agradeció a los corredores, agentes, intermediarios, socios y clientes que, desde 2005, han sostenido la expansión de la firma. "Esta historia la construimos uno a uno", dijo.

El propósito de la aseguradora, recordó, sigue siendo la guía de su estrategia: proteger a las personas, acompañar el desarrollo del país y ofrecer soluciones con estándares internacionales adaptadas a la realidad dominicana.

"Cuidar lo que te importa no es un eslogan, es la manera en que pensamos y actuamos", añadió.

El evento culminó con la presentación de un informe sobre el mercado asegurador latinoamericano, que fue presentado por Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de Mapfre Economics