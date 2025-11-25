El Conep reconoce a la doctora Milagros Ortiz Bosch

Al recibir el reconocimiento, Ortiz Bosch expresó que este logro es fruto del trabajo conjunto entre sectores diversos del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reconoció a la directora general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Dra. Milagros Ortiz Bosch, durante el lanzamiento de la plataforma de Conducta Empresarial Responsable (CER).

El CONEP resaltó su incansable labor en la promoción de la transparencia, la integridad pública y el fortalecimiento institucional en la República Dominicana, así como su apertura y colaboración con el sector privado en la construcción e impulso de la iniciativa CER.

Al recibir el reconocimiento, Ortiz Bosch expresó que este logro es fruto del trabajo conjunto entre sectores diversos del país, destacando que:

"Para que exista valor se necesitan valientes; para que haya paz, personas que la amen; y para que exista esperanza, gente dispuesta a creer en ella", a la vez que manifestó que República Dominicana es un referente en transparencia.

Señaló además que comparte este reconocimiento con todos los actores que han apostado al diálogo, la concertación y el fortalecimiento democrático.

Agradeció al CONEP por confiar en el trabajo del Gobierno dominicano y por reconocer una iniciativa construida sin imposiciones, en un ambiente de colaboración orientado al bienestar de la ciudadanía.

"Gracias por mostrar que avanzamos hacia un país mejor, con instituciones más sólidas y con un compromiso compartido en favor de todos los dominicanos", agregó la funcionaria.

Asimismo, Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, definió a la Dra. Milagros Ortiz Bosch como "un referente moral de la vida pública dominicana y una aliada invaluable desde el primer día en este proyecto de Conducta Empresarial Responsable (CER) ".

Sobre la plataforma

CER es una herramienta de registro voluntario que permite a las empresas evaluar su desempeño en materia de cumplimiento e integridad. A través de un autodiagnóstico sencillo y práctico, las organizaciones pueden identificar fortalezas, oportunidades de mejora y tomar acciones para elevar sus estándares internos.

Con esta plataforma, el CONEP reafirma su compromiso con un entorno empresarial más competitivo, responsable y alineado con las exigencias globales en materia de gobernanza y sostenibilidad. CER funcionará como un punto de encuentro para empresas que aspiran a adoptar modelos de gestión más transparentes, responsables y orientados al desarrollo sostenible.

La plataforma también pone a disposición guías, documentos y materiales diseñados para facilitar su uso y ayudar a las empresas a integrar, fortalecer y poner en práctica principios de transparencia, integridad y crecimiento sostenible.