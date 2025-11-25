La Embajada Dominicana en Brasil conmemora el día de la no violencia contra la mujer

Al centro, embajador Robert Takata, junto a miembros del cuerpo diplomático las Embajadas de Chile y Uruguay. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la República Dominicana en Brasil realizó este martes un solemne acto de conmemoración por el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", reafirmando el compromiso de la misión diplomática con la promoción y defensa de los derechos de mujeres y niñas en todo el mundo.

El homenaje estuvo dedicado a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mártires dominicanas cuyo asesinato en 1960, a manos de la dictadura trujillista, dio origen a la designación de esta fecha por parte de la Organización de las Naciones Unidas.

El evento estuvo encabezado por el embajador Robert Takata, quien en su discurso reiteró que la misión dominicana en Brasil mantendrá su labor activa en iniciativas que promuevan una vida libre de violencia, recordando que esta fecha trasciende la memoria histórica y constituye un llamado permanente a la acción.

"Las Hermanas Mirabal no representan solo un capítulo de nuestra historia, sino un símbolo universal de resistencia y dignidad. Honrar su legado implica trabajar cada día por sociedades más justas, seguras e igualitarias", afirmó.

Ofrenda floral

El acto tuvo lugar en la Plaza Hermanas Mirabal, un espacio simbólico ubicado frente a la sede de la embajada, donde se realizó una ofrenda floral en memoria de las tres heroínas nacionales.

Este gesto, cargado de solemnidad, honró el sacrificio y el legado de las Mirabal, cuya lucha continúa siendo un referente continental en la defensa de:

La libertad

La democracia

La igualdad de derechos.

El evento contó con la participación de funcionarios diplomáticos de las Embajadas de Chile y Uruguay, cuya presencia reafirma el espíritu de cooperación internacional y el reconocimiento regional del legado de las Mirabal como símbolo de resistencia y valentía en toda América Latina.