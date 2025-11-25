La Nacional reafirma su compromiso con el medio ambiente en su tercera jornada de limpieza de playas

Un total de 53 colaboradores voluntarios se unieron a la iniciativa y con el apoyo de Sostenibilidad 3Rs. ( FUENTE EXTERNA )

Colchonería y Mueblería La Nacional llevó a cabo con éxito su tercera jornada de limpieza de playas, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno natural. En esta ocasión, la actividad se realizó en Playa Los Gringos, Haina, uno de los puntos costeros más emblemáticos de la zona sur del país.

Un total de 53 colaboradores voluntarios se unieron a la iniciativa y con el apoyo de Sostenibilidad 3Rs, en esta acción por la protección ambiental recogiendo desechos sólidos y materiales reciclables con el objetivo de contribuir a la conservación del ecosistema marino y promover una cultura de conciencia ambiental.

"Como empresa dominicana comprometida con nuestro entorno, entendemos que cuidar el medio ambiente también es parte de cuidar nuestro hogar. Estas acciones reflejan los valores de responsabilidad y solidaridad que promovemos dentro y fuera de la organización", generando conciencia al cuidado del medio ambiente, expresó Diana Morales, gerente de Medioambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la empresa.

Sostenibilidad ambiental

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/whatsapp-image-2025-11-21-at-41610-pm-7b43db5f.jpeg Se recolectaron aproximadamente 840 libras de residuos reciclables (FUENTE EXTERNA)

Esta tercera jornada forma parte del programa de sostenibilidad ambiental de La Nacional, que busca generar un impacto positivo a través de acciones de:

Voluntariado corporativo

Educación ambiental

Manejo responsable de los recursos

En total, se recolectaron aproximadamente 840 libras de residuos reciclables y 730 libras de desechos, evitando que continuen afectando nuestros ecosistemas marinos y gestionando los materiales a la industria de reciclaje.

Con este tipo de actividades, la empresa de 85 años en el mercado continúa fortaleciendo su compromiso con la comunidad y el país, demostrando que pequeñas acciones colectivas pueden generar grandes cambios para un futuro más limpio y sostenible.