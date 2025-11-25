×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Óptica Oviedo
Óptica Oviedo

Óptica Oviedo inaugura boutique

La nueva sucursal combina tecnología de punta, servicio personalizado y un portafolio de marcas internacionales

    Expandir imagen
    Óptica Oviedo inaugura boutique
    Sandra Guzmán, Joseph Raymond Rodríguez, Yury Tapia, Julio Cesar Oviedo, Odalis Melo, Juan Carlos Oviedo, Cándida Álvarez y Kirsi Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

    Óptica Oviedo abrió las puertas de su nueva sucursal Oviedo Boutique en la avenida Tiradentes, un espacio concebido bajo los más altos estándares internacionales, diseñado para ofrecer una experiencia visual moderna, exclusiva y enfocada en la excelencia del servicio.

    Las palabras centrales de la actividad  estuvieron a cargo de Julio César Oviedo, director de Negocios y Relaciones Internacionales, quien resaltó que Boutique representa un espacio cuidadosamente diseñado para ofrecer un servicio de clase mundial.

    Selección exclusiva

    Expandir imagen
    Infografía
    Vista sucursal Óptica Oviedo Boutique (FUENTE EXTERNA)

    Subrayó que la sucursal cuenta con una selección única de marcas internacionales de las cuales la empresa es distribuidor autorizado, ofreciendo opciones que van desde líneas de lujo hasta alternativas accesibles. Entre ellas:

    • Cartier, Charriol
    • Montblanc
    • Fendi
    • Gucci
    • Salvatore Ferragamo 

    "Hoy materializamos el sueño de mi padre, Juan Oviedo, inaugurando la óptica más grande, moderna y exclusiva del país", dijo.

    Oviedo Boutique con más de 456 metros cuadrados de construcción incorpora también Oviedo Kids, un área exclusiva dedicada a los más pequeños.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.