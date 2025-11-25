Óptica Oviedo inaugura boutique

Óptica Oviedo abrió las puertas de su nueva sucursal Oviedo Boutique en la avenida Tiradentes, un espacio concebido bajo los más altos estándares internacionales, diseñado para ofrecer una experiencia visual moderna, exclusiva y enfocada en la excelencia del servicio.

Las palabras centrales de la actividad estuvieron a cargo de Julio César Oviedo, director de Negocios y Relaciones Internacionales, quien resaltó que Boutique representa un espacio cuidadosamente diseñado para ofrecer un servicio de clase mundial.

Selección exclusiva

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/foto-4-vista-aerea-de-la-fachada-de-optica-oviedo-boutique-1ecf202d.jpg Vista sucursal Óptica Oviedo Boutique (FUENTE EXTERNA)

Subrayó que la sucursal cuenta con una selección única de marcas internacionales de las cuales la empresa es distribuidor autorizado, ofreciendo opciones que van desde líneas de lujo hasta alternativas accesibles. Entre ellas:

Cartier, Charriol

Montblanc

Fendi

Gucci

Salvatore Ferragamo

"Hoy materializamos el sueño de mi padre, Juan Oviedo, inaugurando la óptica más grande, moderna y exclusiva del país", dijo.

Oviedo Boutique con más de 456 metros cuadrados de construcción incorpora también Oviedo Kids, un área exclusiva dedicada a los más pequeños.