La Orden de Malta reafirma su compromiso humanitario en el país

El embajador de la Orden de Malta, Enrique Antonio Valdez Aguiar. ( FUENTE EXTERNA )

La Orden de Malta reafirmó su compromiso de apoyar a las poblaciones más vulnerables del país durante la ceremonia oficial en la que el nuevo embajador, Enrique Antonio Valdez Aguiar, presentó sus credenciales ante el presidente Luis Abinader.

La ceremonia oficial se realizó la semana pasada en el Palacio Nacional, donde Valdez Aguiar transmitió al mandatario dominicano los saludos del Gran Maestre de la Orden, Frà John Dunlap, y destacó la voluntad de fortalecer los proyectos de asistencia médica, social y humanitaria en el territorio nacional.

Valdez Aguiar señaló que trabajará en conjunto con instituciones públicas y privadas para ampliar los programas de apoyo a comunidades en situación de vulnerabilidad, reafirmando que la presencia de la Orden en el país tiene como eje central servir como puente de cooperación que canalice recursos, colaboraciones y programas de apoyo al sector social y sanitario.

La Orden de Malta —una institución con casi mil años de historia— mantiene operaciones en 120 países y desarrolla iniciativas globales de salud y asistencia social. En la República Dominicana, ha colaborado históricamente con diversas entidades para canalizar ayuda a centros de salud, comunidades y organizaciones sociales.

Perfil del Embajador

Enrique Antonio Valdez Aguiar cuenta con una amplia trayectoria empresarial y gremial en el sector asegurador dominicano. En 2014 fue investido como Caballero de Gracia Magistral de la Orden de Malta y es miembro activo de su asociación local.

Además, mantiene una reconocida vinculación con el arte y la cultura. Está casado con la señora Fabiola Marina Herrera y es padre de tres hijos.

Su designación como Embajador ante la República Dominicana representa un compromiso renovado con los valores fundacionales de la Orden de Malta: la defensa de la fe y el servicio a los pobres y enfermos.

