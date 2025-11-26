AHRB celebra su encuentro anual con miembros de sus comités de trabajo

AHRB celebró su encuentro anual con los miembros de sus comités de trabajo, en una jornada que trascendió lo operativo para convertirse en un espacio de reconocimiento, colaboración y reafirmación del compromiso colectivo con el desarrollo sostenible del destino. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) celebró su encuentro anual con los miembros de sus comités de trabajo, en una jornada que trascendió lo operativo para convertirse en un espacio de reconocimiento, colaboración y reafirmación del compromiso colectivo con el desarrollo sostenible del destino.

El encuentro reunió a más de 60 representantes de alto nivel de las empresas miembro de la AHRB, entre ellos directores generales, gerentes de sostenibilidad, recursos humanos, seguridad, mercadeo y otros líderes de área que integran y dan soporte técnico a los comités de la asociación.

El objetivo central de la actividad fue expresar un profundo agradecimiento por la dedicación constante de los miembros de los comités, cuya labor ha sido clave para el cumplimiento del plan de trabajo institucional y los avances logrados durante el año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/amando-pozo-andres-fernandez-ana-garcia-sotoca-ruben-moni-62876413.jpeg Amando Pozo, Andrés Fernández, Ana García-Sotoca y Ruben Moni. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/christina-luka-hilbim-santana-celia-furment-7622e179.jpeg Christina Luka, Hilbim Santana y Celia Furment. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/odalys-araujo-joan-alcantara-helena-santos-alma-basic-esmarlin-castro-9c0bbf86.jpeg Odalys Araujo, Joan Alcantara, Helena Santos, Alma Basic y Esmarlin Castro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/ruben-moni-andres-fernandez-ana-garcia-sotoca-ramon-marte-61a23ee6.jpeg Ruben Moni, Andrés Fernández, Ana García-Sotoca y Ramon Marte. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/yajaira-figuereo-nunez-andres-fernandez-ana-garcia-sotoca-ingrid-duran-carol-gonzalez-8d0cceb5.jpeg Yajaira Figuereo Nuñez, Andrés Fernández, Ana García-Sotoca, Ingrid Duran y Carol Gonzalez. (FUENTE EXTERNA)

"Este espacio, más que operativo, es un recordatorio de lo que sucede cuando talento, compromiso y vocación de servicio se alinean", destacó Andrés Fernández, presidente de la AHRB.

Por su parte, la directora ejecutiva de la entidad, Ana García-Sotoca, expresó: "Me siento profundamente agradecida de poder trabajar junto a profesionales que marcan la diferencia día a día y que, con su esfuerzo, han contribuido de manera decisiva a que el reconocimiento de nuestro destino sea real, sostenible y bien merecido".

Trabajo articulado

El encuentro, celebrado en el restaurante La Cala del Hotel Sunscape Dominicus La Romana, resaltó el valor del trabajo articulado que realizan los comités, cuya labor conjunta sostiene el posicionamiento de La Romana como un destino sostenible, bien gestionado y comprometido con la excelencia.

Además de reconocer los logros alcanzados, la jornada permitió fortalecer los lazos de cooperación entre los miembros de la asociación, reafirmando la importancia de seguir trabajando de manera coordinada para enfrentar los retos futuros y mantener los altos estándares que distinguen al destino.