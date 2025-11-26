Seminario en Santo Domingo analiza el futuro del Bacalao Noruego en el país

Orjan Olsen, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega, en el Seminario Anual del Bacalao Noruego celebrado en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo de Productos del Mar de Noruega celebró en Santo Domingo su Seminario Anual de Actualización, un encuentro que reunió a importadores, distribuidores, agentes representantes y cadenas de retail para revisar tendencias, estrategias y nuevas oportunidades en torno al Bacalao Noruego, uno de los productos del mar más apreciados en la cocina dominicana.

La apertura estuvo a cargo de Ørjan Olsen, director del Consejo en República Dominicana, quien destacó la relación histórica y emocional que une al país con este producto, así como la importancia de seguir trabajando junto a socios locales para garantizar crecimiento sostenido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/borge-lotre-b2f46a48.jpg Børge Lotre, director de Análisis del Consejo de Productos del Mar de Noruega. (FUENTE EXTERNA)

A su intervención se unió Børge Lotre, director de Análisis del Consejo, con una completa radiografía del mercado global, las dinámicas de producción y las proyecciones de consumo en los próximos años.

Iniciativas de Bacalao Noruego

El seminario también ofreció una mirada profunda a las iniciativas de Noruega en materia de sostenibilidad, trazabilidad y manejo responsable de los recursos marinos, pilares que han permitido mantener la calidad, estabilidad y seguridad del Bacalao Noruego que llega al mercado dominicano.

En representación de estas áreas participó Christina Neumann, directora de Comunicaciones y Sostenibilidad del Consejo.

La perspectiva local llegó de la mano de Leny Matos, representante de Emevenca, quien compartió novedades del retail y analizó la evolución del consumidor dominicano, cada vez más atento a la calidad, el origen y el valor nutricional de los productos que lleva a su mesa.

Subrayó además las oportunidades para seguir ampliando la presencia del Bacalao Noruego en puntos de venta y nuevos canales de distribución.

Durante la jornada se resaltaron las cualidades que han convertido al Bacalao Noruego en un ingrediente clásico del repertorio dominicano: su versatilidad, rendimiento y larga duración, atributos que lo mantienen vigente tanto en la cocina tradicional como en propuestas contemporáneas.

"El Bacalao Noruego tiene una conexión profunda con la República Dominicana. Este seminario es una oportunidad para actualizar, acompañar y trabajar junto a nuestros aliados, asegurando que el mercado continúe desarrollándose de forma responsable y con estándares de excelencia", afirmó Ørjan Olsen.

La actividad cerró con el compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas: iniciativas de etiquetado, activaciones comerciales, apoyo a chefs y campañas educativas que fortalezcan la confianza y preferencia del consumidor dominicano por el Bacalao Noruego.