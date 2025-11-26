Banco BHD realiza cóctel con las Mujeres que Cambian el Mundo 2025

El Banco BHD celebró la décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo en una emotiva gala celebrada en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La premiación contó con la presencia de la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, quien hizo entrega del primer lugar a la activista comunitaria Nellys Heredia, por su liderazgo en la creación de asociaciones de mujeres en la región Sur del país.

La gala fue encabezada por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD; Steven Puig, presidente del Banco BHD, y Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de la entidad financiera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/josefina-navarro-luis-molina-achecar-y-steven-puig-12f4d1f7.jpg Josefina Navarro, Luis Molina Ache´car y Steven Puig. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/8-fidelio-arturo-despradel-vera-jimenez-y-jose-luis-alonzojpg-1b8a5960-1-fa4efeee.jpg Fidelio Arturo Despradel, Vera Jiménez y José Luis Alonzo.

Navarro abrió esta décima edición destacando a las más de cien mujeres que han sido reconocidas a lo largo de una década, y valoró que el Premio Mujeres que Cambian el Mundo ha evolucionado hasta convertirse en el premio referente de la mujer en República Dominicana.

“Luego de la premiación, el trabajo continúa durante todo el año con nuestro Programa de Acompañamiento a todas las galardonadas. En esta década, hemos formado grupos de ahorro, impulsado emprendimientos y articulado redes de apoyo que multiplican el progreso en sus comunidades. Así es como este reconocimiento se transforma en desarrollo sostenible”.

La ceremonia tuvo un opening a cargo del joven cantautor dominicano Diego Jaar, quien a piano y voz interpretó la conmovedora composición “Van cambiando el mundo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/2-megan-gonzalez-then-mariana-diaz-navarro-elah-roberts-y-josh-gonzalez-then-1-e32b5071.jpg Megan González Then, Mariana Díaz Navarro, Elah Roberts y Josh González Then. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/6-mayra-jimenez-eury-cabral-y-zinayda-rodriguez-1693643b.jpg Mayra Jiménez, Eury Cabral y Zinayda Rodríguez. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/3-steven-puig-y-mayte-villanueva-d5107aa0.jpg Steven Puig y Mayte Villanueva.

Al finalizar la gala, el telón del Teatro Nacional quedó abierto con un cóctel ofrecido por los ejecutivos del Banco BHD para continuar la celebración con las galardonadas y sus familias, en el que estuvieron presentes la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y representantes del sector privado, la sociedad civil, fundaciones, funcionarios públicos, entre otros invitados especiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/11-henry-martinez-claudia-lazala-yenny-dominguez-y-freddy-tavares-5bd16ee0.jpg Henry Martínez, Claudia Lazala, Yenny Domínguez y Freddy Tavares. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/7-geru-garcia-beard-arisleyda-beard-soledad-alvarez-y-paola-sanchez-2fe1f731.jpg Geru García Beard, Arisleyda Beard, Soledad Álvarez y Paola Snchez. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/12-delba-suero-y-raquel-pena-6eb0aac1.jpg Delba Suero y Raquel Peña. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/kirsy-rosa-carolina-urena-y-enrique-rodriguez-15dfe9df.jpg Kirsy Rosa, Carolina Ureña y Enrique Rodríguez. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/thais-herrera-y-gustavo-percivaldijpg-1b8a6237-354d7bf8.jpg

La décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2025 se transmitirá el domingo 30 de noviembre de 2025 a las 9:00 de la noche por Color Visión, canal 9.

Reconocimientos por su labor a favor de la sociedad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/4-mujeres-que-cambian-el-mundo-2025-93309a26.jpg Las Mujeres que Cambian el Mundo 2025.

Los dos segundos lugares del Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2025 fueron otorgados a la teatrista Arisleyda Beard y a la doctora Dhamelisse Then. Josefina Navarro y Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del BHD, entregaron estas distinciones.

Un momento emotivo que marcó la gala fue el reconocimiento póstumo a la educadora Norma Isabel Almonte Victoria, quien falleció una semana antes de la premiación. El presidente del BHD, Steven Puig, anunció en presencia de la familia de doña Norma una contribución de RD$1,000,000 destinada a la Escuela Nacional para Sordos en Santiago, de la cual fue fundadora y lideró hasta su partida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-23-at-21122239f3ea0e-e0303a3c.jpg Luis Molina Achécar, Nelly Heredia, Raquel Peña y Steven Puig. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, Delba Josefina Suero y Herminia del Pilar Perelló (Judith) recibieron homenajes especiales. El resto de las ganadoras de la décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo son Cándida Mercedes Castillo Reyes (Mechy), Sor Janely Mercedes Paulino Madera, Norka Margarita Díaz Velázquez, María Estefani Zapata Mejía y Xenia Anacaona Gell de Álvarez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-25-at-170843da09426c-b0230d01.jpg El presidente del Banco BHD, Steven Puig, durante la ceremonia. (FUENTE EXTERNA)

Los miembros del jurado del Premio Mujeres que Cambian el Mundo entregaron las medallas a las ganadoras y les dedicaron sentidas palabras por su valiosa labor. Participaron el periodista Huchi Lora, María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes; Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy; Soledad Álvarez, filóloga y poeta, y el reverendo padre Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).