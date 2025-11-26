Banco Popular, Ágora Mall y La Bodega de Manuel González Cuesta lanzan tradicional promoción

Con la finalidad de unirse a las celebraciones navideñas, el Banco Popular Dominicano, Ágora Mall y La Bodega de Manuel González Cuesta lanzaron su promoción navideña "La Navidad comienza cuando brindamos juntos".

Los detalles fueron dados a conocer durante un encuentro en La Bodega, donde se dijo que los clientes podrán disfrutar de una selección de dos de los vinos de Bodegas Balbás.

Luisa Fontana, gerente de mercadeo de Manuel González Cuesta, dio las palabras de bienvenida, seguidas por Clary Aquino, gerente de División Ciclo de Vida del Banco Popular Dominicano y Silvia Rosales, administradora general de Ágora Mall, quienes destacaron el compromiso de ambas entidades con ofrecer experiencias memorables a sus clientes durante la época navideña.

"Esta iniciativa, que se ha convertido en una tradición muy esperada por nuestros clientes, busca rendir homenaje al espíritu de la Navidad, premiando su fidelidad con una experiencia que va más allá de lo comercial y que simboliza un brindis de unión, gratitud y buenos deseos",afirmó Clary Aquino,representante del Banco Popular.

Silvia Rosales, en representación del Centro Comercial, indicó que durante más de 13 años Ágora trabaja en serun espacio de encuentro y bienestar, combinando dinamismo comercial con un profundo sentido de responsabilidad social y sostenibilidad. "Esta alianza reafirma nuestro compromiso de ofrecer experiencias memorables y beneficios reales a las familias dominicanas".

Los presentes también pudieron departir con miembros de la familia Balbás: Juan José Balbás y Clara de la Fuente, quienes presentaron los vinos seleccionados y hablaron sobre la historia de los mismos.

Sobre la promoción

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/24112025-la-bodega-temporada-de-navidad---samil-mateo-dominici6-eeccd206.jpg La Paradas y Lyli Pé. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/24112025-la-bodega-temporada-de-navidad---samil-mateo-dominici8-733092ed.jpg María Mercedes Redondo, Alessandra Tezanos, Miuchen Joa y María Josefina Vasconez. (SAMIL MATEO)

Bodegas Balbás no es solo una de las bodegas fundadoras de la Denominación de Origen Ribera del Duero, sino también una de las bodegas más antiguas de España, siendo un testimonio viviente de seis generaciones comprometidas con el arte de crear vinos exquisitos.

La mecánica estará vigente del 01 al 31 de diciembre. Consiste en que quienes realicen consumos de RD$7,000 o más con sus tarjetas de crédito y débito personales o Cuotas Popular, en los establecimientos participantes de Ágora Mall podrán llevarse gratuitamente una botella de vino tinto Pagos de Balbás o un vino blanco Balbás Verdejo.

La promoción estará disponible hasta agotar existencia de 6,000 botellas .

El canje podrá ser efectuado en el estand ubicado en el piso 1 de Ágora Mall:

De lunes a viernes, de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.

Sábados y domingos, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

En horario especial el 23 de diciembre, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.