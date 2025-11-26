Banco Popular ofrece concierto sinfónico y cóctel para clientes corporativos

Alejandro Santelises, Katingo Haché de Santelises, Manuel A. Grullón, Christopher Paniagua, Sandra Bisonó de Paniagua, René Grullón y Luis Mejía Oviedo. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano ofreció un concierto sinfónico de cierre de año para 1,500 clientes corporativos y relacionados en el Teatro Nacional Eduardo Brito como muestra de agradecimiento por su apoyo y lealtad, el cual estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

El evento contó con las actuaciones especiales de la cantante Maridalia Hernández, el trompetista Arturo Sandoval, el pianista Leo Pimentel, y los saxofonistas Sandy Gabriel y Ed Calle.

Este concierto institucional, titulado "Molina y sus amigos", incluyó un programa musical con 13 obras sinfónicas compuestas por el propio José Antonio Molina, Salvador Sturla, Luis Rivera, Papa Molina, Juan Luis Guerra, Juan Lockward, Armando Cabrera, Toño Abreu, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/18-e6e50d17.png Johanna Peña, Roberto Ángel Salcedo y José Mármol. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/32-905322ca.png (FUENTE EXTERNA)

El espectáculo integró ritmos tradicionales con arreglos sinfónicos, ofreciendo una experiencia que unió la esencia popular con la elegancia orquestal, reflejando así la identidad y la emoción de la diversidad cultural dominicana.

El público disfrutó notoriamente de conocidas piezas como "Obertura Yaya", "Amorosa", "Ella", "Tú Me Haces Falta", "Ay, mujer", "Evocación" o "Caña Brava", que hicieron las delicias de los presentes.

Agradecimiento, visión y compromiso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/ism06326-19-00fb44d2.jpg Previo al concierto, el presidente ejecutivo delBanco Popular, señor Christopher Paniagua, expresó su gratitud hacia los asistentes por suconfianza y constante respaldo.

El evento contó con la participación del señor Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, quien encabezó la representación institucional y estuvo acompañado por su esposa, señora Rosa Hernández de Grullón, embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido e Irlanda del Norte.

Previo al concierto, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, expresó su gratitud hacia los asistentes por su confianza y constante respaldo, subrayando que cada uno de ellos "forma parte esencial de la historia, del presente y del futuro" de la organización financiera.

"Seguimos transformándonos para estar a la altura de sus expectativas y de los desafíos de un mundo que cambia con velocidad vertiginosa. En los últimos años, hemos avanzado con paso firme en nuestra estrategia de innovación, consolidando una banca más moderna, ágil y cercana. Innovamos con propósito: para facilitar su vida, para hacer más eficiente su gestión empresarial o personal y para seguir siendo un catalizador decisivo del desarrollo de todos los sectores del país", enfatizó el señor Paniagua.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/ism06317-18-e3a53639.jpg El concierto sinfónico fue ofrecido a los clientes corporativos.

En este sentido, el presidente ejecutivo del Popular ratificó el compromiso de la institución de continuar aportando al desarrollo productivo de la República Dominicana de cara a un nuevo año: "Durante más de seis décadas, hemos estado al lado de los dominicanos, atentos a su progreso, impulsando el emprendimiento, acompañando a los sectores productivos, a la educación, a las pymes y al crecimiento social y humano de las comunidades. Hoy reafirmamos que nuestra visión de futuro sigue anclada a los mismos valores: trabajo, confianza, sostenibilidad y compromiso con el bienestar de nuestra gente", expresó.

Brindis optimista por el futuro

Posterior al concierto, en la explanada del Teatro Nacional, la institución ofreció un cóctel a los invitados, que congregó a consejeros y altos ejecutivos de la organización financiera, clientes corporativos, líderes de opinión y relacionados.

En este espacio, los ejecutivos del banco brindaron con los clientes por un año lleno de logros compartidos y por las perspectivas optimistas para 2026, confiados en seguir construyendo un futuro alentador y con mayores oportunidades para la República Dominicana, con la misma convicción y los más altos estándares que marcaron el inicio y el crecimiento del Banco Popular desde que abrió sus puertas al público en 1964.

Asistieron a la velada el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, señor Víctor -Ito- Bisonó; el ministro de Cultura, señor Roberto Ángel Salcedo; la alcaldesa del Distrito Nacional, señora Carolina Mejía; y el superintendente del Mercado de Valores, señor Ernesto Bournigal Read.

Estuvieron presentes también los miembros de los consejos de administración del Banco Popular Dominicano y del Grupo Popular, señores Manuel Alejandro Grullón Hernández, Marcial M. Najri C., Pedro G. Brache Álvarez, Alejandro Santelises, Práxedes Joaquín Castillo Báez y Dolores Pozo Perelló, así como los consejeros eméritos Práxedes Castillo P. y Marino D. Espinal.

Asimismo, contó con la asistencia del presidente ejecutivo de Grupo Popular, señor René Grullón, y los señores Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales; Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento; y Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones, entre otros altos ejecutivos de la organización financiera.