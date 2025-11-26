The Tequila Event Christmas Edition: Spirits Sessions presenta una experiencia navideña

Luis Caminero, Hugo Beras Goico y Richard González participaron en el evento de The Tequila Event Christmas Edition: Spirits Sessions. ( FUENTE EXTERNA )

Spirits Sessions celebró este año una edición especial de The Tequila Event, transformando su reconocida experiencia sensorial en una velada temática de Navidad que combinó tradición mexicana, espíritu festivo y la elegancia que caracteriza a la plataforma desde su fundación.

Con una ambientación inspirada en la temporada navideña —luces cálidas, detalles artesanales y un concepto diseñado para evocar celebración y cercanía— los asistentes disfrutaron de una noche dedicada a los tequilas y mezcales más destacados, presentados cócteles de autor creados por las distintas marcas participantes en el evento.

"Este año quisimos incorporar el encanto de la Navidad a una de nuestras experiencias más esperadas. The Tequila Event Christmas Edition celebra lo mejor de México desde una mirada festiva, donde cada detalle está pensado para sorprender y conectar a nuestros invitados", afirmó Leonardo Del Monte, de Spirits Sessions.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/alejandro-vicini-tito-lopez-y-eric-schrills-77541f9c.jpg Alejandro Vicini, Tito López y Eric Schrills. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/carlos-ruiz-y-numitor-agramonte-b0fcb1e2.jpg Carlos Ruiz y Numitor Agramonte. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/mariel-souri-pamela-gonzalez-y-rosa-espaillat-8f152adf.jpg Mariel Souri, Pamela González y Rosa Espaillat. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/rosa-espaillat-pamela-gonzalez-y-adriana-pocaterra-68e41bed.jpg Rosa Espaillat, Pamela González y Adriana Pocaterra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/randy-jimenez-luisa-fernanda-y-chanell-redondo-7e60c576.jpg Randy Jiménez, Luisa Fernanda y Chanell Redondo. (FUENTE EXTERNA)

Durante la velada, se presentaron diversas versiones en ediciones limitadas como también marcas exclusivas para degustar en el evento que aún no se encuentran en el mercado dominicano, acompañados de propuestas gastronómicas especialmente curadas para armonizar con los aromas y perfiles de cada destilado.

La música en vivo, la decoración temática y una atención personalizada completaron una noche diseñada para el disfrute sensorial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/yvonne-collie-y-guille-turull-cffe15d5.jpg Yvonne Collie y Guille Turull. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/emilia-de-ramon-graciela-de-ramon-y-mariprovi-dagostini-71bbc46e.jpg Emilia De Ramón, Graciela De Ramón y Mariprovi D'Agostini. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/erick-lin-miguel-toirac-y-leonardo-del-monte-9a09c7ec.jpg Erick Lin, Miguel Toirac y Leonardo Del Monte. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/ernesto-sanchez-y-gina-tactuk-45e6768e.jpg Ernesto Sánchez y Gina Tactuk. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/catherine-chabebe-y-fidias-brache-1ba3ab36.jpg Catherine Chabebe y Fidias Brache. (FUENTE EXTERNA)

Evolución de Spirits Sessions

Desde su creación en 2019 por Leonardo Del Monte y Miguel Toirac, Spirits Sessions ha redefinido las tradicionales catas de bebidas espirituosas al transformarlas en experiencias sociales donde convergen educación, cultura, entretenimiento y networking.

La plataforma inició con las reconocidas "Rum Sessions", para luego expandirse con "Whisky Sessions" (2021), "Tequila Sessions" (2022) y "The Cocktail Event" (2023), consolidándose como referente en eventos premium para un público que busca propuestas únicas y cuidadosamente elaboradas.

Con esta edición especial navideña, Spirits Sessions continúa innovando y ofreciendo experiencias memorables que celebran el mundo de las bebidas espirituosas desde una visión moderna y sofisticada.