×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Spirits Sessions
Spirits Sessions

The Tequila Event Christmas Edition: Spirits Sessions presenta una experiencia navideña

Durante la velada, se presentaron diversas versiones en ediciones limitadas como también marcas exclusivas para degustar en el evento

    Expandir imagen
    The Tequila Event Christmas Edition: Spirits Sessions presenta una experiencia navideña
    Luis Caminero, Hugo Beras Goico y Richard González participaron en el evento de The Tequila Event Christmas Edition: Spirits Sessions. (FUENTE EXTERNA)

    Spirits Sessions celebró este año una edición especial de The Tequila Event, transformando su reconocida experiencia sensorial en una velada temática de Navidad que combinó tradición mexicana, espíritu festivo y la elegancia que caracteriza a la plataforma desde su fundación.

    Con una ambientación inspirada en la temporada navideña —luces cálidas, detalles artesanales y un concepto diseñado para evocar celebración y cercanía— los asistentes disfrutaron de una noche dedicada a los tequilas y mezcales más destacados, presentados cócteles de autor creados por las distintas marcas participantes en el evento.

    "Este año quisimos incorporar el encanto de la Navidad a una de nuestras experiencias más esperadas. The Tequila Event Christmas Edition celebra lo mejor de México desde una mirada festiva, donde cada detalle está pensado para sorprender y conectar a nuestros invitados", afirmó Leonardo Del Monte, de Spirits Sessions.

    Expandir imagen
    Alejandro Vicini, Tito López y Eric Schrills.
    Alejandro Vicini, Tito López y Eric Schrills. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Carlos Ruiz y Numitor Agramonte.
    Carlos Ruiz y Numitor Agramonte. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Mariel Souri, Pamela González y Rosa Espaillat.
    Mariel Souri, Pamela González y Rosa Espaillat. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Rosa Espaillat, Pamela González y Adriana Pocaterra.
    Rosa Espaillat, Pamela González y Adriana Pocaterra. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Randy Jiménez, Luisa Fernanda y Chanell Redondo.
    Randy Jiménez, Luisa Fernanda y Chanell Redondo. (FUENTE EXTERNA)

    Durante la velada, se presentaron diversas versiones en ediciones limitadas como también marcas exclusivas para degustar en el evento que aún no se encuentran en el mercado dominicano, acompañados de propuestas gastronómicas especialmente curadas para armonizar con los aromas y perfiles de cada destilado.

    La música en vivo, la decoración temática y una atención personalizada completaron una noche diseñada para el disfrute sensorial.

    Expandir imagen
    Yvonne Collie y Guille Turull.
    Yvonne Collie y Guille Turull. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Emilia De Ramón, Graciela De Ramón y Mariprovi D'Agostini.
    Emilia De Ramón, Graciela De Ramón y Mariprovi D'Agostini. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Erick Lin, Miguel Toirac y Leonardo Del Monte.
    Erick Lin, Miguel Toirac y Leonardo Del Monte. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Ernesto Sánchez y Gina Tactuk.
    Ernesto Sánchez y Gina Tactuk. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Catherine Chabebe y Fidias Brache.
    Catherine Chabebe y Fidias Brache. (FUENTE EXTERNA)

    Evolución de Spirits Sessions

    Desde su creación en 2019 por Leonardo Del Monte y Miguel Toirac, Spirits Sessions ha redefinido las tradicionales catas de bebidas espirituosas al transformarlas en experiencias sociales donde convergen educación, cultura, entretenimiento y networking.

    La plataforma inició con las reconocidas "Rum Sessions", para luego expandirse con "Whisky Sessions" (2021), "Tequila Sessions" (2022) y "The Cocktail Event" (2023), consolidándose como referente en eventos premium para un público que busca propuestas únicas y cuidadosamente elaboradas.

    Con esta edición especial navideña, Spirits Sessions continúa innovando y ofreciendo experiencias memorables que celebran el mundo de las bebidas espirituosas desde una visión moderna y sofisticada.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.