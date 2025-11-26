Celinés Toribio realiza la quinta edición de la conferencia "La nueva yo se atreve"

Celinés Toribio, al centro, junto a las ponentes de la conferencia "La nueva yo se atreve". ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y productora dominicana Celinés Toribio presentó la quinta edición de su conferencia "La nueva yo", en esta ocasión con el eslogan "Se atreve", un movimiento que se ha convertido en un referente de motivación, sanación y liderazgo para mujeres latinas en Estados Unidos y República Dominicana.

El espacio transformador, diseñado para inspirar cambios reales, conectar historias, fortalecer identidades y acompañar la evolución emocional y profesional de la mujer latina, contó con la participación y ponencia de Jatnna Tavárez, Haidy Cruz, Mónica Báez, Excarlet Molina, Rose Amador, Yamilet "La González", Pamela Sued, Birmania Ríos e Isolda Peguero.

Las invitadas protagonizaron y compartieron charlas profundas y transformadoras, workshops prácticos, dinámicas de introspección, testimonios reales de mujeres que han vivido procesos de cambio, herramientas para el bienestar emocional y económico, consejos de liderazgo, límites saludables y amor propio, así como estrategias para construir un plan de vida claro y accionable.

Además, fueron reconocidas por su trayectoria, contribuciones comunitarias y liderazgo femenino, Ana Russell, Seny Tavárez, Génesis Suero, Evangelina Fermín, Emelyn Stuart, Mary J. King y Elisa Álvarez en el marco de los pilares fundamentales de La nueva yo: sanación emocional y bienestar, empoderamiento económico y profesional, y redes de apoyo y sororidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/celines-toribio-conf-2-6c12baf3.jpeg Jatnna Tavarez, Yamilet González (La González) y Pamela Sued. (FUENTE EXTERNA)

Motivación

"Esta conferencia nació en un período de profunda introspección marcado por una depresión no identificada . Fue en ese proceso cuando descubrí que debía enfrentar mis miedos, reconocer su dolor y convertirlo en fortaleza", resaltó Toribio.

