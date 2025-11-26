Moov presenta colección en BlueMall

La marca de ropa deportiva dominicana, Moov, ocupó el LPM Showroom de BlueMall para presentar su primera colección, en la que se resalta la esencia de la firma: elegancia práctica.

Las anfitrionas, Nathalie Abreu y Rocío Vázquez, cofundadoras de Moov, se esmeraron en ofrecer atención personalizada a la clientela que se dio cita a esta velada.

Concepto

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/25112025-nueva-linea-de-moov---kevin-rivas11-a8a185be.jpg La marca refleja la esencia joven y elegante deNathalie Abreu y Rocío Vázquez (KEVIN RIVAS)

Entre las perchas se pudo observar una variedad de piezas básicas para llevar a cabo cualquier rutina fitness, con comodidad y calidad; pensada para el hombre y para la mujer. Cada pieza resalta el estilo sofisticado, entre ellas:

shorts

tops

pantalones

chaquetas

camisetas

En cuanto a las tonalidades, resaltan las neutras, como el blanco, el negro, beige y azul pastel.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/25112025-nueva-linea-de-moov---kevin-rivas3-c461946a.jpg parte de la colección. (KEVIN RIVAS)

"Nuestra ropa deportiva de diseño dominicano está diseñada para personas en constante movimiento que buscan su mejor versión en todas partes, desde los entrenamientos caribeños hasta la vida diaria", dijeron las creadoras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/25112025-nueva-linea-de-moov---kevin-rivas5-57021e96.jpg Mariel López, Gary Piña, Solange Duarte y Emil Fernández. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/25112025-nueva-linea-de-moov---kevin-rivas6-07d597bd.jpg Miguel Peña y Manuel Ramos. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/25112025-nueva-linea-de-moov---kevin-rivas14-6129010c.jpg Victoria Marquevich. (KEVIN RIVAS)