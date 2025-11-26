Moov presenta colección en BlueMall
La marca de ropa deportiva dominicana, Moov, ocupó el LPM Showroom de BlueMall para presentar su primera colección, en la que se resalta la esencia de la firma: elegancia práctica.
Las anfitrionas, Nathalie Abreu y Rocío Vázquez, cofundadoras de Moov, se esmeraron en ofrecer atención personalizada a la clientela que se dio cita a esta velada.
Concepto
Entre las perchas se pudo observar una variedad de piezas básicas para llevar a cabo cualquier rutina fitness, con comodidad y calidad; pensada para el hombre y para la mujer. Cada pieza resalta el estilo sofisticado, entre ellas:
- shorts
- tops
- pantalones
- chaquetas
- camisetas
En cuanto a las tonalidades, resaltan las neutras, como el blanco, el negro, beige y azul pastel.
"Nuestra ropa deportiva de diseño dominicano está diseñada para personas en constante movimiento que buscan su mejor versión en todas partes, desde los entrenamientos caribeños hasta la vida diaria", dijeron las creadoras.