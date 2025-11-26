×
Moov presenta colección en BlueMall

Entre las perchas se pudo observar una variedad de piezas básicas para llevar a cabo cualquier rutina fitness

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook
Expandir imagen
Moov presenta colección en BlueMall
Rocío Vázquez y Nathalie Abreu. (KEVIN RIVAS)

La marca de ropa deportiva dominicana, Moov, ocupó el LPM Showroom de BlueMall para presentar su primera colección, en la que se resalta la esencia de la firma: elegancia práctica.

Las anfitrionas, Nathalie Abreu y Rocío Vázquez, cofundadoras de Moov, se esmeraron en ofrecer atención personalizada a la clientela que se dio cita a esta velada.

Concepto

Expandir imagen
Infografía
La marca refleja la esencia joven y elegante deNathalie Abreu y Rocío Vázquez (KEVIN RIVAS)

Entre las perchas se pudo observar una variedad de piezas básicas para llevar a cabo cualquier rutina fitness, con comodidad y calidad; pensada para el hombre y para la mujer. Cada pieza resalta el estilo sofisticado, entre ellas:

  • shorts
  • tops
  • pantalones
  • chaquetas
  • camisetas 

En cuanto a las tonalidades, resaltan las neutras, como el blanco, el negro, beige y azul pastel.

Expandir imagen
Infografía
parte de la colección. (KEVIN RIVAS)

"Nuestra ropa deportiva de diseño dominicano está diseñada para personas en constante movimiento que buscan su mejor versión en todas partes, desde los entrenamientos caribeños hasta la vida diaria", dijeron las creadoras.

Expandir imagen
Mariel López, Gary Piña, Solange Duarte y Emil Fernández.
Mariel López, Gary Piña, Solange Duarte y Emil Fernández. (KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Miguel Peña y Manuel Ramos.<br>
Miguel Peña y Manuel Ramos. (KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Victoria Marquevich.
Victoria Marquevich. (KEVIN RIVAS)
Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.