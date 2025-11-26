Nestlé Dominicana presenta Nan Supremepro Sinergity

Hegla De Los Santos, Dr. Guillermo Álvarez, Mabel Jimenez, Renato Fukuhara y Pamela Flores. ( FUENTE EXTERNA )

Nestlé Dominicana presentó al mercado Nan Supremepro Sinergity, un producto para la nutrición infantil, compuesto por con un complejo exclusivo de seis Oligosacáridos de Leche Materna (HMOs), combinados de manera sinérgica con dos probióticos clínicamente evaluados.

Para dar a conocer esta innovación, la empresa organizó dos encuentros en Santo Domingo y Santiago, reuniendo a más de 400 especialistas, entre ellos pediatras, neonatólogos y profesionales del cuidado infantil.

Durante los eventos se presentaron los hallazgos científicos más recientes sobre los HMOs y su interacción sinérgica con el probiótico de precisión B. Infantis, destacando su papel en la nutrición temprana y el desarrollo integral.

El invitado internacional fue el Dr. Guillermo Álvarez Calatayud, pediatra gastroenterólogo y experto en microbiota, ex presidente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP), quien ofreció la conferencia magistral titulada: "Nutrición sinérgica en el lactante: Importancia del uso de HMOs y probióticos en edades tempranas".

Ciencia y nutrición

Eduardo García Pallares, presidente de Nestlé para la Región Caribe Latino, resaltó la relevancia de esta innovación: "Acompañar los primeros 1,000 días del niño es nuestra prioridad. En ese período se forman las bases de la salud, del aprendizaje y del bienestar futuro".

Patricia Mejía, directora de Mercadeo, Comunicaciones y Asuntos Corporativos para Nestlé, afirmó: "Nestlé ha dedicado más de 155 años a la investigación para unir ciencia y nutrición. Nuestro propósito es claro: compartir conocimiento, celebrar avances científicos y fortalecer nuestro compromiso con la salud infantil".

Renato Fukuhara, director de Negocio Nutrición Infantil para Nestlé Caribe, resaltó la importancia de la lactancia materna como pilar de la nutrición ideal.

Nan Supremepro Sinergity representa un avance incomparable de la ciencia y la tecnología aplicada a la nutrición: por primera vez en el mundo, una innovación con una combinación de seis HMO con dos probióticos clínicamente evaluados, B. Infantis y B. Lactis.

