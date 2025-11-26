Porsche Center Santo Domingo anuncia alianza con Pádel Queens

En una gala que celebró la pasión y el espíritu deportivo, Porsche Center Santo Domingo oficializó su alianza con Pádel Queens como patrocinador oficial.

Esta comunidad exclusiva que supera las 500 integrantes activas, ha encontrado en el pádel una pasión compartida que las conecta y les brinda un espacio para crecer juntas.

La velada, celebrada en la terraza de La Bodega en Santo Domingo, reunió a más de 100 invitados para celebrar esta alianza estratégica. Durante el evento se presentó la membresía exclusiva Pádel Queens, destacando los beneficios y oportunidades que ofrece a sus afiliadas.

"Para nosotros es una gran oportunidad de colaborar con una destacada comunidad de mujeres dominicanas deportistas con quienes compartimos el espíritu deportivo y competitivo, y refrendar nuestro apoyo por el deporte a nivel local", afirmó Natalia Soto, Marketing and Public Relations Manager de Porsche Center Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/porsche-2-18277bad.jpg Vivian Acra, Carol Saviñon, Carolina Silva, Laura Grullón, Laura Ramos, Laura Freixas y Ana María Ramos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/porsche-3-580777e5.jpg Adewilxe Castillo, Maribel Aguiló y Ana Olivares. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/porsche-4-9607cb13.jpg Adewilxe Castillo, Maribel Aguiló y Ana Olivares. (FUENTE EXTERNA)

Durante la celebración, 14 jugadoras fueron reconocidas y nominadas como las originales "OG" del deporte, destacándose por su contribución y liderazgo dentro de la creciente comunidad del pádel en República Dominicana.

Valor de la alianza

Este patrocinio refuerza el apoyo de Porsche a actividades deportivas que conectan con su audiencia y con los valores de la marca, vinculando la práctica del pádel con la experiencia de sus vehículos de alto rendimiento.

