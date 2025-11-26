QAsesores ofrece encuentro a tomadores de decisiones del sector empresarial

Bernardo González Del Rey, Ángel del Valle, Raúl Ovalle y Ramón Omar Alma participaron en la actividad de QAsesores. ( FUENTE EXTERNA )

La firma de corredores de seguros QAsesores ofreció un encuentro dirigido a tomadores de decisiones del sector empresarial, donde analizaron las principales tendencias que impactan el entorno de los negocios años.

Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Ángel del Valle, quien agradeció a los presentes su participación en el evento que tiene como objetivos la capacitación de sus colaboradores y socios estratégicos.

Francisco Tobar y Paul Machuca. (FUENTE EXTERNA)

Invitado especial

El evento contó con la participación del reconocido economista Raúl Ovalle de la firma Analyticca quien ofreció la charla "Coyuntura y Perspectiva Económicas de la República Dominicana" donde hizo un recuento del movimiento económico en República Dominicana.

La actividad celebrada en el restaurant Lila contó con la presencia de empresarios corredores de seguros quienes departieron conocimientos durante el encuentro.

La firma Q Asesores es producto de la alianza de experimentados profesionales de seguro y cuenta con un equipo de profesionales especializados en diversas áreas de seguros.