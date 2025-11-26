×
QAsesores ofrece encuentro a tomadores de decisiones del sector empresarial

En la actividad celebrada en restaurant Lila se realizó un conversatorio con el economista Raúl Ovalle

    Expandir imagen
    QAsesores ofrece encuentro a tomadores de decisiones del sector empresarial
    Bernardo González Del Rey, Ángel del Valle, Raúl Ovalle y Ramón Omar Alma participaron en la actividad de QAsesores. (FUENTE EXTERNA)

    La firma de corredores de seguros  QAsesores ofreció un encuentro dirigido a tomadores de decisiones del sector empresarial, donde analizaron las principales tendencias que impactan el entorno de los negocios años.

    • Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Ángel del Valle, quien agradeció a los presentes  su participación en el evento que tiene como  objetivos la capacitación de sus colaboradores y socios estratégicos.
    Expandir imagen
    Infografía
    Francisco Tobar y Paul Machuca. (FUENTE EXTERNA)

    Invitado especial

    El evento contó con la participación del reconocido economista Raúl Ovalle de la firma Analyticca quien ofreció la charla "Coyuntura y Perspectiva Económicas de la República Dominicana" donde hizo un recuento del movimiento económico en República Dominicana.

    La actividad celebrada en el restaurant Lila contó con la presencia de empresarios corredores de seguros  quienes departieron conocimientos durante el encuentro.

    La firma Q Asesores es producto de la alianza de experimentados profesionales de seguro y cuenta con un equipo de profesionales especializados en  diversas áreas de seguros.

